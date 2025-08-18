08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
08:48  18 августа
Закарпатец из-за контрабанды сигарет в Румынию потерял автобус за 5 млн грн
UA | RU
UA | RU
18 августа 2025, 08:12

"Фламинго" — украинская ракета на 3000 км уже в производстве: эксклюзивные кадры

18 августа 2025, 08:12
Читайте також українською мовою
Фото: Associated Press
Читайте також
українською мовою

Украинский фотожурналист Ефрем Лукацкий, сотрудничающий с агентством Associated Press, посетил производство украинской дальнобойной крылатой ракеты "Фламинго", способной поражать цели на расстоянии более 3000 километров

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По словам журналиста, ракеты производит одна из ведущих оборонных компаний Украины - Fire Point. Производство уже запущено в серийную фазу.

Еще осенью 2024 года президент Владимир Зеленский в рамках презентации Плана устойчивости объявил о задаче изготовить 3000 крылатых ракет в течение 2025 года.

Тактико-технические характеристики (вероятные)

По данным ряда источников (включая сравнение с FP‑5 от Milanion Group), ракета "Фламинго" имеет следующие характеристики:

  • Дальность полета: до 3000 км
  • Боевая часть (БЖ): до 1 000 кг
  • Масса: около 6 тонн
  • Максимальная скорость: до 950 км/ч
  • Крейсерская скорость: 850-900 км/ч
  • Продолжительность полета: более 4 часов
  • Размах крыла: около 6 метров
  • Система наведения: комбинированная - спутниковая (GPS/GNSS) и инерционная, устойчивая к РЭБ.

По словам эспертов, по внешнему виду и техническим характеристикам "Фламинго" очень похожа на FP‑5 от Milanion Group (ОАЭ, IDEX‑2025), что предполагает, что это может быть одна и та же или очень подобная ракета.

Что известно об украинских ракетах

В Украине производится несколько типов современных ракет. Среди них — крылатая противокорабельная ракета Neptune с дальностью до 1000 км, которая уже имеет боевое применение. Есть модернизированная версия Long Neptune для ударов по суше.

Ракета-дрон Паляница с турбореактивным двигателем имеет дальность около 700 км и уже запущена в серийное производство. Аналогичная гибридная ракета-дрон Пекло также применяется на фронте.

Новая крылатая ракета Рута успешно проходит испытания и готовится к серийному производству. Дешевая ракета-приманка Трембита помогает обманывать противовоздушную оборону врага.

Среди реактивных систем – Ольха и Ольха-М с дальностью до 130 км и высокой точностью. Разрабатывается баллистическая ракета средней дальности Гримм-2.

Читайте также: Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война производство ракета дальнобойное оружие Фламинго
Без Крыма и НАТО: Трамп заявил, что Зеленский может "почти мгновенно остановить войну"
18 августа 2025, 07:38
Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом
18 августа 2025, 07:14
Санкции против РФ и территориальная целостность Украины: о чем говорили Зеленский и фон дер Ляен
17 августа 2025, 18:30
Все новости »
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
На Львовщине столкнулись комбивен и грузовик: погибла 24-летняя девушка
18 августа 2025, 11:32
Украинцев предупреждают о начале миграции летучих мышей: что делать, если животные попали в жилище
18 августа 2025, 11:25
В ОВА показали последствия удара по Запорожью: горели магазины и остановка, повреждены дома
18 августа 2025, 11:15
В Харькове объявлен День траура по жертвам вражеского обстрела
18 августа 2025, 11:14
Итоги и последствия встречи на Аляске: борьба за влияние на Трампа продолжается
18 августа 2025, 10:57
Во Львове двое восьмилетних детей подожгли двери гимназии: родителей оштрафовали
18 августа 2025, 10:52
Сбывали кокаин в Киеве и Одессе во время комендантского часа: задержана банда наркодельцов
18 августа 2025, 10:38
Два человека пострадали в ДТП в Ровенской области
18 августа 2025, 10:24
Россия атаковала Украину 4 баллистическими ракетами и 140 беспилотниками: ПВО обезвредила 88 дронов
18 августа 2025, 10:17
На Волыни в результате ДТП погиб мотоциклист
18 августа 2025, 10:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »