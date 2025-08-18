"Фламинго" — украинская ракета на 3000 км уже в производстве: эксклюзивные кадры

Фото: Associated Press

Украинский фотожурналист Ефрем Лукацкий, сотрудничающий с агентством Associated Press, посетил производство украинской дальнобойной крылатой ракеты "Фламинго", способной поражать цели на расстоянии более 3000 километров

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По словам журналиста, ракеты производит одна из ведущих оборонных компаний Украины - Fire Point. Производство уже запущено в серийную фазу.

Еще осенью 2024 года президент Владимир Зеленский в рамках презентации Плана устойчивости объявил о задаче изготовить 3000 крылатых ракет в течение 2025 года.

Тактико-технические характеристики (вероятные)

По данным ряда источников (включая сравнение с FP‑5 от Milanion Group), ракета "Фламинго" имеет следующие характеристики:

Дальность полета: до 3000 км

Боевая часть (БЖ): до 1 000 кг

Масса: около 6 тонн

Максимальная скорость: до 950 км/ч

Крейсерская скорость: 850-900 км/ч

Продолжительность полета: более 4 часов

Размах крыла: около 6 метров

Система наведения: комбинированная - спутниковая (GPS/GNSS) и инерционная, устойчивая к РЭБ.

По словам эспертов, по внешнему виду и техническим характеристикам "Фламинго" очень похожа на FP‑5 от Milanion Group (ОАЭ, IDEX‑2025), что предполагает, что это может быть одна и та же или очень подобная ракета.

Что известно об украинских ракетах

В Украине производится несколько типов современных ракет. Среди них — крылатая противокорабельная ракета Neptune с дальностью до 1000 км, которая уже имеет боевое применение. Есть модернизированная версия Long Neptune для ударов по суше.

Ракета-дрон Паляница с турбореактивным двигателем имеет дальность около 700 км и уже запущена в серийное производство. Аналогичная гибридная ракета-дрон Пекло также применяется на фронте.

Новая крылатая ракета Рута успешно проходит испытания и готовится к серийному производству. Дешевая ракета-приманка Трембита помогает обманывать противовоздушную оборону врага.

Среди реактивных систем – Ольха и Ольха-М с дальностью до 130 км и высокой точностью. Разрабатывается баллистическая ракета средней дальности Гримм-2.

