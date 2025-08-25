Украина и Канада договорились о совместном производстве оборонной продукции

Фото: Минобороны Украины

Украина и Канада заключили соглашение о совместном производстве оборонной продукции с участием министров обороны и лидеров обеих стран

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.

Соглашение направлено на углубление двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества, расширение и создание новых производственных мощностей в обеих странах, а также на повышение устойчивости и непрерывности поставок оборонной продукции.

Министр обороны Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что эта договоренность не только упростит создание украинских компаний в Канаде и будет способствовать обмену технологиями, но поможет обеспечить Вооруженные Силы Украины современными образцами вооружения и военной техники в долгосрочной перспективе.

Он также добавил, что подписанный документ ужесточит устойчивость и способность Украины противодействовать российской угрозе.

Как известно, премьер-министр Канады Марк Карни 24 августа приехал в Киев. Визит прошел в День независимости Украины. Страны договорились о синхронизации санкций против РФ.

