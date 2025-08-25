11:59  25 августа
В Буковине зафиксировали 5-градусный мороз
09:29  25 августа
В Киеве избили и ограбили адвоката: нападающим светит до 10 лет заключения
04:51  25 августа
Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
25 августа 2025, 11:24

Украина и Канада договорились о совместном производстве оборонной продукции

25 августа 2025, 11:24
Фото: Минобороны Украины
Украина и Канада заключили соглашение о совместном производстве оборонной продукции с участием министров обороны и лидеров обеих стран

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.

Соглашение направлено на углубление двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества, расширение и создание новых производственных мощностей в обеих странах, а также на повышение устойчивости и непрерывности поставок оборонной продукции.

Министр обороны Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что эта договоренность не только упростит создание украинских компаний в Канаде и будет способствовать обмену технологиями, но поможет обеспечить Вооруженные Силы Украины современными образцами вооружения и военной техники в долгосрочной перспективе.

Он также добавил, что подписанный документ ужесточит устойчивость и способность Украины противодействовать российской угрозе.

Как известно, премьер-министр Канады Марк Карни 24 августа приехал в Киев. Визит прошел в День независимости Украины. Страны договорились о синхронизации санкций против РФ.

Читайте также: Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"

25 августа 2025
07 августа 2025
