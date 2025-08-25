Украина впервые показала новую крылатую ракету, летающую на 1000 км

фото: hromadske.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу портала в Instagram.

По данным Defense Express, модернизированная версия "Нептуна" прошла испытание еще в марте и уже применяется для ударов по РФ. Она способна поражать цели на расстоянии до 1000 км. Приблизительная длина ракеты составляет более 6 метров.

Ранее мы сообщали о том, что Украина сможет производить более 200 ракет "Фламинго" в месяц. Об этом заявила руководительница производства Ирина Терех.