Украина впервые показала новую крылатую ракету, летающую на 1000 км
Государственный портал «Зброя» впервые показал вероятное изображение модернизированной украинской крылатой ракеты «Нептун»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу портала в Instagram.
По данным Defense Express, модернизированная версия "Нептуна" прошла испытание еще в марте и уже применяется для ударов по РФ. Она способна поражать цели на расстоянии до 1000 км. Приблизительная длина ракеты составляет более 6 метров.
Ранее мы сообщали о том, что Украина сможет производить более 200 ракет "Фламинго" в месяц. Об этом заявила руководительница производства Ирина Терех.
