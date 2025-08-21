фото: Associated Press

Новую украинскую ракету «Фламинго» сейчас производят примерно по одной каждый день, но скоро показатель увеличат в 7 раз

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Associated Press.

Руководитель производства Ирина Терех заявила, что к октябрю показатель планируют увеличить до семи единиц в день.

По ее мнению, бой в воздухе – это наше единственное реальное асимметричное преимущество на поле боя в настоящее время.

Ранее в сети появилось видео испытаний новой украинской ракеты Фламинго. Ракета имеет боевую часть весом 1150 кг и дальность полета более 3000 км.