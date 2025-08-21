Украина сможет производить более 200 ракет "Фламинго" в месяц
Новую украинскую ракету «Фламинго» сейчас производят примерно по одной каждый день, но скоро показатель увеличат в 7 раз
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Associated Press.
Руководитель производства Ирина Терех заявила, что к октябрю показатель планируют увеличить до семи единиц в день.
По ее мнению, бой в воздухе – это наше единственное реальное асимметричное преимущество на поле боя в настоящее время.
Ранее в сети появилось видео испытаний новой украинской ракеты Фламинго. Ракета имеет боевую часть весом 1150 кг и дальность полета более 3000 км.
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Зеленский призвал продолжать давление на Россию
21 августа 2025, 20:39Участники боевых действий смогут получить дополнительный отпуск
21 августа 2025, 20:09Еще одно озеро исчезло на Харьковщине
21 августа 2025, 19:56Орбан прокомментировал удар РФ по Мукачево
21 августа 2025, 19:43В Ровенской области мужчина напал с ножом на отца
21 августа 2025, 19:37Суд признал законным строительство на горной долине Руна в Закарпатье
21 августа 2025, 19:26"Мы реалистичны": Андрей Ермак рассказал, будет ли Украина уступать территории
21 августа 2025, 18:17На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
21 августа 2025, 18:09В Черниговской области оккупанты атаковали села дронами: пострадали две женщины
21 августа 2025, 18:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу