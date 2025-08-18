20:24  18 августа
В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов
19:43  18 августа
В Одесской области в ДТП погибли три человека
16:39  18 августа
В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
UA | RU
UA | RU
18 августа 2025, 18:45

Появилось видео испытаний новой украинской ракеты "Фламинго"

18 августа 2025, 18:45
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В сети показали видео испытаний и раскрыли новые детали об украинской ракете «Фламинго»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZN.UA.

На видео мы можем увидеть успешные пуски ракет Фламинго сначала на испытаниях, а затем и в боевых условиях, по целям на территории России.

Ракета имеет боевую часть весом 1150 кг и дальность полета более 3000 км. Такие характеристики позволяют уничтожать практически любые цели на глубине, ранее недоступные. Помимо заявленных характеристик ракета защищена от влияния средств российского РЭБ.

Ранее мы сообщали о том, что украинскую ракету Фламинго уже запустили в серийное производство. По словам экспертов, по внешнему виду и техническим характеристикам украинская ракета очень похожа на FP-5 от Milanion Group.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина оружие видео ракета Фламинго
Киевское предприятие, ремонтирующее спецтехнику, не уплатило 11 млн грн налога на прибыль
18 августа 2025, 12:21
В Донецкой области ракета пробила пятиэтажку и застряла внутри дома
16 августа 2025, 09:21
Британия глава отправить своих военных в Украину после соглашения о перемирии с РФ
15 августа 2025, 21:45
Все новости »
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
Трамп после встречи с Зеленским снова позвонит Путину
18 августа 2025, 21:21
Зеленский рассказал, когда в Украине пройдут выборы
18 августа 2025, 21:12
Либо соглашение, либо прекращение помощи: Трамп сделал первые заявления на встрече с Зеленским
18 августа 2025, 20:55
В Вашингтоне стартовала встреча Трампа и Зеленского (онлайн)
18 августа 2025, 20:33
В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов
18 августа 2025, 20:24
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: в ОВА показали последствия
18 августа 2025, 20:15
В Одесской области в ДТП погибли три человека
18 августа 2025, 19:43
Удар по Запорожью: количество пострадавших выросло
18 августа 2025, 19:20
Стали известны детали встречи Зеленского с Келлогом
18 августа 2025, 19:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »