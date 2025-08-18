Появилось видео испытаний новой украинской ракеты "Фламинго"
В сети показали видео испытаний и раскрыли новые детали об украинской ракете «Фламинго»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZN.UA.
На видео мы можем увидеть успешные пуски ракет Фламинго сначала на испытаниях, а затем и в боевых условиях, по целям на территории России.
Ракета имеет боевую часть весом 1150 кг и дальность полета более 3000 км. Такие характеристики позволяют уничтожать практически любые цели на глубине, ранее недоступные. Помимо заявленных характеристик ракета защищена от влияния средств российского РЭБ.
Ранее мы сообщали о том, что украинскую ракету Фламинго уже запустили в серийное производство. По словам экспертов, по внешнему виду и техническим характеристикам украинская ракета очень похожа на FP-5 от Milanion Group.
