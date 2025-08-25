Ракета "Фламінго": під прицілом – Москва, Петербург і весь захід Росії

Фото: з відкритих джерел

Українські військові отримали ракету FP-5 "Фламінго", здатну долетіти до 3000 кілометрів і вражати великі об'єкти на території Російської Федерації. Дальність цієї ракети дозволяє вражати стратегічні промислові, нафтопереробні та військові об'єкти у європейській частині РФ, а також навіть у Західному Сибіру

Про це пише RegioNews у статті Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"

За заявами експертів, точність ракети становить близько 14 метрів, що робить її ефективною для знищення масштабних цілей, таких як нафтопереробні заводи або військові підприємства. Водночас, використання "Фламінго" проти невеликих рухомих цілей, наприклад танків, не є доцільним.

Загроза поширюється на ключові регіони Росії: Мурманськ, Санкт-Петербург, Москва, Приволзький регіон, Урал з великими промисловими центрами Челябінськ і Єкатеринбург. Теоретично ракета може долетіти навіть до Омська, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів країни.

Експерти наголошують, що удари по таких об'єктах можуть суттєво вплинути на енергетичну інфраструктуру Росії, що вже відчувається на прикладі дефіциту палива на Далекому Сході та у тимчасово окупованих українських регіонах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українську ракету "Фламінго" вже запустили у серійне виробництво. За словами експертів, за зовнішнім виглядом і технічними характеристиками українська ракета дуже схожа на FP‑5 від Milanion Group.

Україна наразі випускає приблизно одну ракету "Фламінго" на день. У перспективі виробництво планують наростити до понад 200 одиниць на місяць.

У мережі також показали відео випробувань української ракети "Фламінго". На відео можна побачити успішні пуски ракет спочатку на випробуваннях, а потім і в бойових умовах, по цілях на території Росії.

