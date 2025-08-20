РФ усиливает давление на севере Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Армия РФ начала больше давить на севере Донбасса, на Лиманском направлении

Как передает RegioNews, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Самыми горячими направлениями остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское. Также противник усиливает давление на севере Донбасса, на Лиманском направлении", – сообщил он.

По словам Сырского, украинские подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил россиян, сдерживают их штурмы и местами проводят ответные активные действия.

Напомним, на днях в Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя. Событие произошло на Покровском направлении.