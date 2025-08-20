12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
12:45  20 августа
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
20 августа 2025, 16:59

РФ усиливает давление на севере Донецкой области

20 августа 2025, 16:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Армия РФ начала больше давить на севере Донбасса, на Лиманском направлении

Как передает RegioNews, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Самыми горячими направлениями остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское. Также противник усиливает давление на севере Донбасса, на Лиманском направлении", – сообщил он.

По словам Сырского, украинские подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил россиян, сдерживают их штурмы и местами проводят ответные активные действия.

Напомним, на днях в Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя. Событие произошло на Покровском направлении.

