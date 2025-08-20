РФ усиливает давление на севере Донецкой области
Армия РФ начала больше давить на севере Донбасса, на Лиманском направлении
Как передает RegioNews, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Самыми горячими направлениями остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское. Также противник усиливает давление на севере Донбасса, на Лиманском направлении", – сообщил он.
По словам Сырского, украинские подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил россиян, сдерживают их штурмы и местами проводят ответные активные действия.
Напомним, на днях в Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя. Событие произошло на Покровском направлении.
Пятерых детей эвакуировали из Андреевки Донецкой области, которая постоянно под обстрелами дроновВсе новости »
20 августа 2025, 15:53За сутки ВСУ уничтожили десятки артсистем и более 900 оккупантов
20 августа 2025, 07:38Россияне ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Славянску: попали в промзону
19 августа 2025, 09:54
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
В Житомирской области подрядчик "заработал" на ремонте поврежденного детсада после ракетного удара - более 600 тыс. грн
20 августа 2025, 17:21В Ровенской области мужчина без прав и страхового полиса стал виновником смертельной аварии
20 августа 2025, 17:03Народные депутаты приняли изменения в госбюджет и забрали 8 млрд грн у Киева
20 августа 2025, 16:49Лето заканчивается: ночи в Украине станут холодными - до 6°C
20 августа 2025, 16:45В Киеве разоблачено хищение 1,8 млн грн на ремонте школьных укрытий
20 августа 2025, 16:25В Киеве судили депутата, предлагавшего должности в АРМА за 10 тысяч долларов: как его наказали
20 августа 2025, 16:20Мужчина умер прямо возле МАФов в Днепре - тело заметили прохожие
20 августа 2025, 16:12В Черкасской области строят первый в Украине завод по производству картофеля фри
20 августа 2025, 16:08В Николаеве отца троих детей осудили за "слив" информации об ВСУ
20 августа 2025, 15:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все блоги »