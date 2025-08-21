Масове виробництво української ракети "Фламінго" стартує вже цієї зими – що відомо

Фото: AP/Efrem Lukatsky

Президент Володимир Зеленський повідомив, що масове виробництво української далекобійної крилатої ракети "Фламінго" розпочнеться у період із грудня 2025 року до лютого 2026 року

Про це він заявив під час закритої зустрічі, де був присутній "Главком", передає RegioNews.

За словами глави держави, уже були успішні випробування цієї ракети.

"Поки що ракета найуспішніша, яка в нас є – вона летить 3 тисячі кілометрів, це важливо. Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити, до того часу, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет. До грудня у нас з'явиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути масове виробництво", – зазначив Зеленський.

Раніше ми повідомляли про те, що українську ракету "Фламінго" вже запустили у серійне виробництво. За словами експертів, за зовнішнім виглядом і технічними характеристиками українська ракета дуже схожа на FP‑5 від Milanion Group.

Основні характеристики ракети "Фламінго":

Дальність польоту – до 3000 км

Час перебування у повітрі – понад 4 години

Максимальна швидкість – до 950 км/год

Крейсерська швидкість – 850–900 км/год

Розмах крила – до 6 метрів

За даними компанії Milanion Group, виробництво ракети може досягати 50 одиниць щомісяця, що суттєво посилить обороноздатність України.

Нагадаємо, днями у мережі показали відео випробувань української ракети "Фламінго". На відео можна побачити успішні пуски ракет спочатку на випробуваннях, а потім і в бойових умовах, по цілях на території Росії.