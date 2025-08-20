11:06  20 августа
ДТП на Закарпатье: Mercedes влетел в отбойник, а Volkswagen перевернулся
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
03:40  20 августа
Блогершу Алину Шаманскую ограбили в США
UA | RU
UA | RU
20 августа 2025, 11:41

В Украине стремительно растет количество ДТП: ежегодно более 3500 аварий

20 августа 2025, 11:41
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Количество дорожно-транспортных происшествий в Украине ежегодно увеличивается и уже достигло критического уровня

Об этом во время круглого стола в Укринформе заявил заместитель председателя Укртрансбезопасности Евгений Зборовский, передает RegioNews.

По его словам, рост ДТП линейный и прогнозируемый: в 2023 году зафиксировано около 2800 аварий, в 2024 – уже 3500, а только за первый квартал 2025 года их количество достигло 3600. При этом количество погибших и травмированных остается стабильным и очень высоким.

Он привел пример города Хельсинки, где благодаря ограничению скорости до 30 км/ч количество смертей на дорогах равняется нулю. По мнению Зборовского, это подтверждает, что аварийность может быть существенно снизена.

Однако в Украине, по словам чиновника, сейчас существует низкий уровень ответственности за нарушение ПДД. Штрафы в размере 340 грн за превышение скорости, например, мизерны и не сдерживают нарушителей. Поэтому эксперт призывает срочно усилить законодательство и повысить ответственность за нарушение ПДД.

Напомним, на Житомирщине в результате столкновения легкового авто с автобусом пострадали 9 человек. Правоохранители приступили к расследованию и устанавливают все обстоятельства ДТП.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина ДТП ПДД нарушение авария Смертность дорога
ДТП на Закарпатье: Mercedes влетел в отбойник, а Volkswagen перевернулся
20 августа 2025, 11:06
ДТП во Львовском районе: пострадали три человека
20 августа 2025, 09:58
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
Музыка на миллион: на Львовщине таможенники обнаружили в микроавтобусе высококачественную технику
20 августа 2025, 13:34
Министр иностранных дел Австрии прибыла в Одессу
20 августа 2025, 13:29
ССО Украины тяжело ранили российского генерала на Курщине: эксклюзивное видео
20 августа 2025, 13:22
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
20 августа 2025, 12:58
Удар по мирному авто на Харьковщине: погибли мужчина и женщина
20 августа 2025, 12:58
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
20 августа 2025, 12:45
Новый всплеск COVID-19 в Украине: Ляшко объяснил, чего ожидать
20 августа 2025, 12:43
Международная помощь для спасателей: Харьковщина получила современное оборудование
20 августа 2025, 12:27
В Одесской области будут судить организаторов финансовой пирамиды, которые обманули инвесторов на 26 млн грн
20 августа 2025, 12:22
В Тернопольской области мошенники, выдавая себя за сотрудников спецслужб, "развели" женщину на 160 тыс. грн
20 августа 2025, 12:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »