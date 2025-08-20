В Украине стремительно растет количество ДТП: ежегодно более 3500 аварий

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом во время круглого стола в Укринформе заявил заместитель председателя Укртрансбезопасности Евгений Зборовский, передает RegioNews.

По его словам, рост ДТП линейный и прогнозируемый: в 2023 году зафиксировано около 2800 аварий, в 2024 – уже 3500, а только за первый квартал 2025 года их количество достигло 3600. При этом количество погибших и травмированных остается стабильным и очень высоким.

Он привел пример города Хельсинки, где благодаря ограничению скорости до 30 км/ч количество смертей на дорогах равняется нулю. По мнению Зборовского, это подтверждает, что аварийность может быть существенно снизена.

Однако в Украине, по словам чиновника, сейчас существует низкий уровень ответственности за нарушение ПДД. Штрафы в размере 340 грн за превышение скорости, например, мизерны и не сдерживают нарушителей. Поэтому эксперт призывает срочно усилить законодательство и повысить ответственность за нарушение ПДД.

Напомним, на Житомирщине в результате столкновения легкового авто с автобусом пострадали 9 человек. Правоохранители приступили к расследованию и устанавливают все обстоятельства ДТП.