В Україні стрімко зростає кількість ДТП: щороку понад 3500 аварій
Кількість дорожньо-транспортних пригод в Україні щороку збільшується і вже досягла критичного рівня
Про це під час круглого столу в Укрінформі заявив заступник голови Укртрансбезпеки Євген Зборовський, передає RegioNews.
За його словами, зростання ДТП є лінійним і прогнозованим: у 2023 році зафіксовано близько 2800 аварій, у 2024 – вже 3500, а лише за перший квартал 2025 року їх кількість сягнула 3600. При цьому кількість загиблих і травмованих лишається стабільною і є дуже високою.
Він навів приклад міста Гельсінкі, де завдяки обмеженню швидкості до 30 км/год кількість смертей на дорогах дорівнює нулю. На думку Зборовського, це підтверджує, що аварійність можна суттєво знизити.
Однак в Україні, за словами посадовця, наразі існує низький рівень відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Штрафи у розмірі 340 грн за перевищення швидкості, наприклад, є мізерними і не стримують порушників. Тому експерт закликає терміново посилити законодавство та підвищити відповідальність за порушення ПДР.
Нагадаємо, на Житомирщині внаслідок зіткнення легкового авто з автобусом постраждали 9 людей. Правоохоронці розпочали розслідування та встановлюють усі обставини ДТП.