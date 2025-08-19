На Житомирщине в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом пострадали 9 человек

фото: Национальная полиция

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с девятью пострадавшими в Бердичевском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Житомирской области.

Авария произошла 19 августа около 12:30 на автодороге Житомир – Винница, вблизи с. Хажина Семеновской общины.

По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, житель г. Днепра, двигаясь по дороге, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом "Эталон" сообщением "Винница – Житомир", под управлением 57-летнего жителя Житомира.

В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя и семь пассажиров автобуса.

Правоохранители приступили к расследованию и устанавливают все обстоятельства ДТП.

