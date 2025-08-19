18:50  19 августа
Завтра в Украине ожидается до +30
17:59  19 августа
В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов
15:59  19 августа
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
UA | RU
UA | RU
19 августа 2025, 18:59

На Житомирщине в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом пострадали 9 человек

19 августа 2025, 18:59
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с девятью пострадавшими в Бердичевском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Житомирской области.

Авария произошла 19 августа около 12:30 на автодороге Житомир – Винница, вблизи с. Хажина Семеновской общины.

По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, житель г. Днепра, двигаясь по дороге, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом "Эталон" сообщением "Винница – Житомир", под управлением 57-летнего жителя Житомира.

В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя и семь пассажиров автобуса.

Правоохранители приступили к расследованию и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Житомирском районе нетрезвый водитель вызвал ДТП. В результате аварии пострадали три человека.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомирская область ДТП пострадавшие автобус авто
На Житомирщине чиновник "подарил" земельный участок более чем на 5,3 млн грн
19 августа 2025, 14:56
Убил и сам позвонил в полицию: на Житомирщине будут судить 19-летнего парня
19 августа 2025, 07:55
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
Ирина Сопонару рассказала о необычной традиции с мужем
19 августа 2025, 19:00
Завтра в Украине ожидается до +30
19 августа 2025, 18:50
Документы украинцев будет проверять искусственный интеллект
19 августа 2025, 18:09
В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов
19 августа 2025, 17:59
На Тернопольщине будут судить двух мужчин, совершивших вооруженное разбойное нападение на ветерана войны
19 августа 2025, 17:34
В Харьковском районе нашли опасную воду: что показала проверка
19 августа 2025, 17:31
На Харьковщине россияне ударили дроном по "скорой помощи"
19 августа 2025, 17:25
В Днепре экс-руководителя КП подозревают в хищении 42 млн грн
19 августа 2025, 17:23
На Закарпатье задержали мужчину, который за 15 000 долларов должен был переправить клиента в Словакию
19 августа 2025, 17:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »