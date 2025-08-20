Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция

Фото: Instagram/Марина Бех-Романчук

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук перед оглашением решения Athletics Integrity Unit о ее 4-летней дисквалификации заявила, что не признает вину и категорически не соглашается с приговором

Об этом она написала в Instagram, передает RegioNews.

"Я всю свою жизнь посвятила спорту и честной борьбе. Этот путь был нелегким, но я всегда оставалась преданной своим ценностям и доказала, что честный спорт - это возможно. В моей карьере не было ни одного старта, результат которого можно было бы поставить под сомнение, и я горжусь этим", – отметила спортсменка.

Бех-Романчук отметила, что делает трудный выбор и больше не может бороться на два фронта – за свое честное имя перед Athletics Integrity Unit и за будущее в личной жизни.

"Это невероятно истощает, прежде всего, эмоционально и влияет на мое здоровье. Иногда важно остановиться и правильно расставить приоритеты. Именно поэтому я решила сделать паузу, чтобы сосредоточиться на семье и собственном здоровье", – пояснила она.

Легкоатлетка подчеркнула, что отказалась подписывать документы, требовавшие признания вины, и выразила разочарование из-за, по ее мнению, халатного отношения к расследованию дела.

"Понимаю, что это вызывает много вопросов - поэтому скоро я дам одно большое интервью, в котором откровенно расскажу все. А пока прошу понимания, сохранения конфиденциальности и поддержку для себя и своей семьи. Благодарю вас за то, что остаетесь рядом и разделяете мои ценности", - подытожила спортсменка.

Справка: Марина Бех-Романчук – украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в длину и тройном прыжке, призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024 года, чемпион.

Напомним, независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) дисквалифицировала известную украинскую легкоатлетку Марину Бех-Романчук на 4 года (с 13 мая 2025 года), когда она была временно отстранена от соревнований, из-за употребления допинга.