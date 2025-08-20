Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція

Фото: Instagram/Марина Бех-Романчук

Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук перед оголошенням рішення Athletics Integrity Unit про її 4-річну дискваліфікацію заявила, що не визнає провину і категорично не погоджується з вироком

Про це вона написала в Instagram, передає RegioNews.

"Я все своє життя присвятила спорту та чесній боротьбі. Цей шлях був нелегким, але я завжди залишалась відданою своїм цінностям і довела, що чесний спорт – це можливо. У моїй кар'єрі не було жодного старту, результат якого можна було б поставити під сумнів, і я пишаюсь цим", – зазначила спортсменка.

Бех-Романчук зазначила, що робить важкий вибір і більше не може боротися на два фронти –за своє чесне ім'я перед Athletics Integrity Unit і за майбутнє в особистому житті.

"Це неймовірно виснажує, насамперед емоційно і впливає на моє здоров'я. Іноді важливо зупинитися і правильно розставити пріоритети. Саме тому я вирішила зробити паузу, щоб зосередитися на родині і власному здоров'ї", – пояснила вона.

Легкоатлетка наголосила, що відмовилася підписувати документи, які вимагали визнання провини, і висловила розчарування через, на її думку, халатне ставлення до розслідування справи.

"Розумію, що це викликає багато запитань – тому скоро я дам одне велике інтерв’ю, у якому відверто розповім усе. А поки прошу розуміння, збереження приватності і підтримку для себе та своєї родини. Дякую вам за те, що залишаєтеся поруч і поділяєте мої цінності", – підсумувала спортсменка.

Довідка: Марина Бех-Романчук – українська легкоатлетка, яка спеціалізується у стрибках у довжину та потрійному стрибку, призерка світових та континентальних першостей, чемпіонка Універсіади, учасниця Олімпійських ігор 2016, 2020 та 2024 року, чемпіонка Європи, багаторазова чемпіонка України.

Нагадаємо, незалежна організація по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці (AIU) дискваліфікувала відому українську легкоатлетку Марину Бех-Романчук на 4 роки (з 13 травня 2025 року), коли її було тимчасово відсторонено від змагань, через вживання допінгу.