03:40  20 серпня
Блогерку Аліну Шаманську пограбували в США
00:40  20 серпня
Як в Україні змінились ціни на овочі: що подорожчало
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2025, 10:55

Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція

20 серпня 2025, 10:55
Читайте также на русском языке
Фото: Instagram/Марина Бех-Романчук
Читайте также
на русском языке

Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук перед оголошенням рішення Athletics Integrity Unit про її 4-річну дискваліфікацію заявила, що не визнає провину і категорично не погоджується з вироком

Про це вона написала в Instagram, передає RegioNews.

"Я все своє життя присвятила спорту та чесній боротьбі. Цей шлях був нелегким, але я завжди залишалась відданою своїм цінностям і довела, що чесний спорт – це можливо. У моїй кар'єрі не було жодного старту, результат якого можна було б поставити під сумнів, і я пишаюсь цим", – зазначила спортсменка.

Бех-Романчук зазначила, що робить важкий вибір і більше не може боротися на два фронти –за своє чесне ім'я перед Athletics Integrity Unit і за майбутнє в особистому житті.

"Це неймовірно виснажує, насамперед емоційно і впливає на моє здоров'я. Іноді важливо зупинитися і правильно розставити пріоритети. Саме тому я вирішила зробити паузу, щоб зосередитися на родині і власному здоров'ї", – пояснила вона.

Легкоатлетка наголосила, що відмовилася підписувати документи, які вимагали визнання провини, і висловила розчарування через, на її думку, халатне ставлення до розслідування справи.

"Розумію, що це викликає багато запитань – тому скоро я дам одне велике інтерв’ю, у якому відверто розповім усе. А поки прошу розуміння, збереження приватності і підтримку для себе та своєї родини. Дякую вам за те, що залишаєтеся поруч і поділяєте мої цінності", – підсумувала спортсменка.

Довідка: Марина Бех-Романчук – українська легкоатлетка, яка спеціалізується у стрибках у довжину та потрійному стрибку, призерка світових та континентальних першостей, чемпіонка Універсіади, учасниця Олімпійських ігор 2016, 2020 та 2024 року, чемпіонка Європи, багаторазова чемпіонка України.

Нагадаємо, незалежна організація по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці (AIU) дискваліфікувала відому українську легкоатлетку Марину Бех-Романчук на 4 роки (з 13 травня 2025 року), коли її було тимчасово відсторонено від змагань, через вживання допінгу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
легка атлетика рішення допінг спортсмен реакція дискваліфікація Марина Бех-Романчук
Поліцейська з Чернігова Анна Жмурко стала чемпіонкою України з легкої атлетики
12 серпня 2025, 17:24
Гравець БК "Дніпро" Максим Закурдаєв одружився: перші фото з весілля
21 липня 2025, 20:56
Повторна допінг-проба футболіста "Челсі" Михайла Мудрика дала позитивний результат, — ЗМІ
20 червня 2025, 00:25
Всі новини »
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
На Харківщині пройде онлайн-ярмарок вакансій молодих експортних менеджерів
20 серпня 2025, 11:33
Атака на Охтирку: вже 14 постраждалих, серед яких родина з трьома дітьми
20 серпня 2025, 11:25
Жителі прифронтових громад Харківщини отримають допомогу від міжнародних партнерів для проходження опалювального сезону
20 серпня 2025, 11:17
ДТП на Закарпатті: Mercedes влетів у відбійник, а Volkswagen перекинувся
20 серпня 2025, 11:06
На Тернопільщині судитимуть 25-річного чоловіка, який до смерті побив 74-річну бабусю
20 серпня 2025, 10:41
Трамп мріє про Нобелівку, Путін – про імперію: що стоїть за переговорами
20 серпня 2025, 10:36
Росіяни вночі запустили по Україні два "Іскандери" та 93 дрони: є влучання на 20 локаціях
20 серпня 2025, 10:18
За крадіжку телефона жителю Тернопільщини загрожує до 8 років ув’язнення
20 серпня 2025, 10:09
ДТП у Львівському районі: постраждали три людини
20 серпня 2025, 09:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »