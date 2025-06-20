Футболист "Челси" Михаил Мудрик получил положительный результат допинг-пробы "В", — СМИ

фото: instagram.com/mmudryk10

Футбольная ассоциация Англии (ФА) проверила вторую допинг-пробу "В" футболиста сборной Украины и лондонского клуба "Челси" Михаила Мудрика. Она оказалась положительной

Об этом сообщает издание The Athletic, передает RegioNews.

По данным британских источников, проба "В" также показала положительный результат. Второй тест подтвердил наличие в организме украинца запрещенного вещества. Вероятно, с этим связано официальное обвинение ФА, которое Мудрик получил 18 июня.

Как известно, еще в декабре 2024 года в допинг-пробе "А" футболиста обнаружили запрещенное вещество – мельдоний. Он входит в список препаратов, повышающих выносливость спортсменов.

Мудрика временно отстранили от футбола - до проверки пробы "В". За нарушение антидопинговых правил максимальный срок дисквалификации может составлять до четырех лет.