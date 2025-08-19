18:50  19 августа
Завтра в Украине ожидается до +30
17:59  19 августа
В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов
15:59  19 августа
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
UA | RU
UA | RU
19 августа 2025, 22:09

Известную украинскую спортсменку дисквалифицировали на 4 года

19 августа 2025, 22:09
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинскую легкоатлетку Марину Бех-Романчук дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на champion.com.ua.

Как отмечается, 15 мая текущего года Бех-Романчук был временно отстранен от соревнований из-за проваленного допинг-теста на тестостерон. Сама допинг-проба взята в декабре 2024 года.

Срок дисквалификации будет отчисляться с 15 мая 2025 года. Таким образом, украинка сможет вернуться в соревнования в мае 2029 года.

Напомним, Марина Бех-Романчук – украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в длину и тройном прыжке, призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024 года, чемпионка Европы.

Как сообщалось, украинки впервые стали чемпионками Европы по пляжному волейболу. В финале наши спортсменки победили француженок.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Марина Бех-Романчук допинг спорт Украина дисквалификация
В Украине увеличили запасы вакцины против бешенства: как защититься от смертельной болезни
19 августа 2025, 10:39
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
На "Оскар" выдвинули фильм об одесском санатории "Куяльник"
19 августа 2025, 22:49
Как в Украине изменились цены на фрукты и ягоды: что подорожало
19 августа 2025, 22:45
"Мы живем в такое время": Леся Никитюк рассказала, как будет совмещать работу с материнством
19 августа 2025, 22:30
На Днепропетровщине из старой остановки сделали произведение искусства
19 августа 2025, 21:45
В частном университете Запорожья разгорелся скандал из-за количества студентов
19 августа 2025, 21:27
В Ровенской области во время застолья мужчина избил знакомого до смерти
19 августа 2025, 21:26
Известного украинского артиста ограбили
19 августа 2025, 21:05
Стало известно, сколько стран покупают украденное в Украине зерно
19 августа 2025, 20:24
Музыкант Тарас Тополь рассказал, как восстанавливают их квартиру с женой после обстрела
19 августа 2025, 20:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »