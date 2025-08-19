Известную украинскую спортсменку дисквалифицировали на 4 года

иллюстративное фото: из открытых источников

Украинскую легкоатлетку Марину Бех-Романчук дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на champion.com.ua.

Как отмечается, 15 мая текущего года Бех-Романчук был временно отстранен от соревнований из-за проваленного допинг-теста на тестостерон. Сама допинг-проба взята в декабре 2024 года.

Срок дисквалификации будет отчисляться с 15 мая 2025 года. Таким образом, украинка сможет вернуться в соревнования в мае 2029 года.

Напомним, Марина Бех-Романчук – украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в длину и тройном прыжке, призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024 года, чемпионка Европы.

