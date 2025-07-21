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В составе баскетбольного клуба "Днепр" - важное событие из личной жизни одного из ведущих игроков

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

Защитник команды Максим Закурдаев официально женился. Информацию подтвердила пресс-служба клуба, обнародовав фото молодоженов в социальных сетях.

Избранницей спортсмена стала Александра. Как отметили в клубе, пара зарегистрировала брак и поделилась фотографиями с церемонии. На снимках - цветы, кольца и искренние улыбки супругов. Этот момент вызвал активную реакцию среди болельщиков - публикации с поздравлениями собрали сотни лайков и комментариев.

Клуб оперативно отреагировал на свадьбу игрока, поздравив его с началом нового жизненного этапа. В сообщении - пожелания любви, согласия и счастья в супружеской жизни. Закурдаев давно зарекомендовал себя как надежный игрок, который неоднократно проявлял характер в решающие моменты матчей, добывая для команды важные победы.

Несмотря на личное событие, в БК "Днепр" отметили: спортсмен не будет пропускать тренировок и вскоре вернется к работе в обычном режиме. Для игрока это - не только радость в жизни, но и дополнительное вдохновение оставаться опорой для команды на площадке.

Напомним, Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры.