Фото: Национальная полиция Украины

Девушка завоевала золото на национальном чемпионате по легкой атлетике, продемонстрировав высокий уровень спортивного мастерства

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Инспектор Тренингового центра полиции Черниговской области Анна Жмурко стала чемпионкой Украины по легкой атлетике на дистанции 3000 метров с препятствиями. Соревнования проходили на стадионе "Скиф" во Львове, где она показала время 10 минут 52 секунды, заняв первое место среди взрослых спортсменов.

Анна Жмурко на стадионе "Скиф" во Львове

Черниговщина была представлена на чемпионате пятью легкоатлетами, среди которых Анна стала единственной победительницей.

