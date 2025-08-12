18:29  12 августа
В Киевской области женщина осквернила мемориал на Аллее памяти Героев
16:59  12 августа
У Запорожской АЭС заметили густой дым
16:44  12 августа
В Украине появится услуга "Starlink в смартфоне"
12 августа 2025, 17:24

Полицейская из Чернигова Анна Жмурко стала чемпионкой Украины по легкой атлетике

12 августа 2025, 17:24
Фото: Национальная полиция Украины
Девушка завоевала золото на национальном чемпионате по легкой атлетике, продемонстрировав высокий уровень спортивного мастерства

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Инспектор Тренингового центра полиции Черниговской области Анна Жмурко стала чемпионкой Украины по легкой атлетике на дистанции 3000 метров с препятствиями. Соревнования проходили на стадионе "Скиф" во Львове, где она показала время 10 минут 52 секунды, заняв первое место среди взрослых спортсменов.

Анна Жмурко на стадионе "Скиф" во Львове

Черниговщина была представлена на чемпионате пятью легкоатлетами, среди которых Анна стала единственной победительницей.

Ранее сообщалось, 22-летняя студентка из Днепропетровщины Юлия Яковенко вошла в женскую сборную Украины по спортивной ловле карпа, чтобы впоследствии отправиться на чемпионат мира в Италии.

