Фото: Kurkul.com

РФ присвоила себе около 15 миллионов тонн украинского зерна. Часть из него была вывезена с временно оккупированной территории Запорожской области

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По данным СМИ, зерно, которое враг собирает на оккупированных территориях, добавляют к тому, которое собирают на территории РФ. Отмечается, что зерно, собранное из временно оккупированных Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей, составляло примерно 3% от общего урожая РФ. В этом году оккупанты надеются собрать с оккупированных территорий еще больше урожая.

По словам министра экономики Тараса Высоцкого, РФ смешивает украденное украинское зерно со своим и экспортирует его через черноморские порты. Поэтому отслеживание этого зерна становится сложнее, а Россия обходит санкции.

Поэтому украинское правительство призывает международное сообщество реагировать. В частности, Украина просит Европейский Союз ввести санкции против стран, покупающих зерно с оккупированных территорий. По данным ГУР, одной из этих стран является Бангладеш.

Напомним, в Донецкой области из-за российской агрессии произошло 28 пожаров на сельхозземлях и агропредприятиях. В результате уничтожено 178 гектаров пшеницы, что является серьезной потерей для продовольственной безопасности региона.