18:50  19 серпня
Завтра в Україні очікується до +30
17:59  19 серпня
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
19 серпня 2025, 23:45

Понад 70 країн купує в РФ вкрадене українське зерно

19 серпня 2025, 23:45
Фото з відкритих джерел
Росіяни продовжують красти український врожай з тимчасово окупованих територій. Це зерно вони не лише забирають до РФ, але й продають на міжнародному ринку

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Росія прагне утримати першість на міжнародному ринку, користуючись ресурсами тимчасово окупованих територій України. За даними Центру національного спротиву, так звану "російську пшеницю" закуповують близько 70 країн світу. Зокрема, це Єгипет, Туреччина та Іран.

"Це масштабне зернове мародерство – злочин, за який відповідатимуть усі причетні: від чиновників до міжнародних посередників", – наголошує ЦНС.

Нагадаємо, заступник міністр економіки України Тарас Висоцький зазначав, що РФ змішує вкрадене українське зерно зі своїм і експортує його через чорноморські порти. Через це відстеження цього зерна стає складніше, а Росія обходить санкції.

