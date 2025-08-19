13:36  19 серпня
У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали
Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
19 серпня 2025, 14:36

Законопроєкт про допомогу в 50 тис. грн на дитину ухвалено в першому читанні

19 серпня 2025, 14:36
Фото: ілюстративне
Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який передбачає фінансову підтримку для вагітних жінок та сімей з дітьми

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

За документ віддали голоси 290 народних депутатів. Пропоновані виплати включають одноразову допомогу при народженні дитини у розмірі 50 000 гривень, а також щомісячну допологову допомогу для жінок без соціального страхування - 7 000 гривень на кожну дитину.

Крім того, передбачено допомогу по догляду за дитиною до одного року. Отримати її зможе один із батьків, опікун, бабуся, дідусь або інший родич, що фактично доглядає за дитиною. Запропонована сума складає 7 000 гривень щомісяця, але точний розмір встановить Кабмін.

Для дітей віком від 1 до 3 років передбачено програму "єЯсла" для працюючих батьків - розмір виплат визначить уряд.

"Пакунок малюка" як одноразова натуральна допомога зберігається. Наступним кроком буде розгляд законопроєкту у другому читанні.

Раніше повідомлялося, стартувала програма "Пакунок школяра", яка передбачає автоматичну виплату 5 000 грн для батьків першокласників через додаток Дія. Ця підтримка покриває витрати на шкільне приладдя та одяг для дітей.

