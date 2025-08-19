Россияне ранили ребенка на Херсонщине: 11-летний мальчик в больнице

Скриншот с видео

Сегодня около 10:00 российские войска из артиллерии обстреляли жилые кварталы села Чернобаевка Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеской атаки пострадал 11-летний мальчик, который как раз шел по улице. Он получил контузию, обломочное ранение плеча, взрывчатую и закрытую черепно-мозговую травму.

Первую помощь ребенку оказали соседи. Впоследствии бригада экстренной медицинской помощи доставила его в больницу.

Мальчик находится под наблюдением врачей, его состояние контролируется.

Напомним, в ночь на 19 августа армия РФ атаковала Украину 280 средствами воздушного нападения. Зафиксировано попадание 4 ракет и 40 БпЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.