Фото: pixabay

Суд объявил приговор мужчине, который несколько дней избивал и издевался над двумя детьми сожительницы

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, мужчина пьяным в течение пяти дней издевался над 11-летней девочкой и 12-летним мальчиком. Причиной послужило то, что дети сорвали без разрешения персики у соседа. Мужчина избивал их разными предметами – палками, топором и ножом. Также он нанес легкие травмы сожительнице, пытавшейся остановить его.

В результате пыток дети получили множественные переломы рук, закрытую черепно-мозговую травму и значительное количество ссадин и гематом по всему телу.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 125 УК Украины и приговорил к максимальной возможной мере наказания – 6 лет тюрьмы.

Фигурант своей вины не признал. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

