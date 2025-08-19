08:59  19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
07:58  19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
07:55  19 августа
Убил и сам позвонил в полицию: на Житомирщине будут судить 19-летнего парня
UA | RU
UA | RU
19 августа 2025, 11:26

Нарвали без разрешения персики соседа: на Черниговщине осудили мужчину, который издевался над двумя детьми

19 августа 2025, 11:26
Читайте також українською мовою
Фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Суд объявил приговор мужчине, который несколько дней избивал и издевался над двумя детьми сожительницы

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

По данным прокуратуры, мужчина пьяным в течение пяти дней издевался над 11-летней девочкой и 12-летним мальчиком. Причиной послужило то, что дети сорвали без разрешения персики у соседа. Мужчина избивал их разными предметами – палками, топором и ножом. Также он нанес легкие травмы сожительнице, пытавшейся остановить его.

В результате пыток дети получили множественные переломы рук, закрытую черепно-мозговую травму и значительное количество ссадин и гематом по всему телу.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 125 УК Украины и приговорил к максимальной возможной мере наказания – 6 лет тюрьмы.

Фигурант своей вины не признал. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области женщину будут судить за издевательство над дочерью. Женщина била девятилетнего ребенка за невыполненное домашнее задание.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Черкасская область дети пытки приговор издевательство
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
Во Львовской области таможенники задержали фуру с поддельными AirPods и аксессуарами от Gucci и Dior
19 августа 2025, 13:01
В Киеве элитный ЖК присвоил набережную Днепра – теперь она снова открыта для всех
19 августа 2025, 12:55
Саранча отступила: в Запорожской области сняли режим защиты от вредителей
19 августа 2025, 12:46
Удар дронами по Нежину: погиб 45-летний мужчина
19 августа 2025, 12:38
Экс-начальник управления Волынской ОВА переплатил 4,8 млн грн на закупках зерна
19 августа 2025, 12:36
Во Львовской области таможенники остановили грузовик с 7500 вейпов на 2,8 млн грн
19 августа 2025, 12:25
Без мира на горизонте: как прошли переговоры Зеленского в Вашингтоне
19 августа 2025, 12:23
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
19 августа 2025, 12:06
За 10 тыс. долл США житель Днепра продавал фальшивый статус "одинокого отца" для обхода мобилизации
19 августа 2025, 12:00
Из реки Сирет на Буковине незаконно добывали гравийно-песчаную смесь
19 августа 2025, 11:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »