Фото: иллюстративное

За последнюю неделю в Украине зафиксировали 3540 новых случаев COVID-19, что втрое больше, чем неделей ранее

Об этом в телевизионном эфире сообщил заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко, передает RegioNews.

В то же время, эти показатели остаются значительно ниже, чем в прошлом году, когда еженедельно регистрировали до 15 тысяч больных.

Основными факторами роста заболеваемости является снижение уровня иммунитета после вакцинации или перенесенного COVID-19, активные путешествия, миграция, несоблюдение мер индивидуальной защиты и появление новых штаммов вируса. Среди них он назвал Stratus и два подтвержденных случая штамма Nimbus.

Даниленко уточнил, что новые варианты коронавируса быстрее распространяются среди населения, в том числе среди детей и молодежи, однако не вызывают более тяжелого течения болезни. В большинстве случаев симптомы ограничиваются верхними дыхательными путями, иногда наблюдаются боли в горле или хриплость голоса.

Специалисты призывают при первых признаках болезни оставаться дома, не выходить на работу и обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением. Рекомендуют также использовать маски в местах скопления людей, дезинфицировать руки и поверхности, а также своевременно проходить вакцинацию.

Ранее Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в этом эпидсезоне циркулируют более 40 мутаций коронавируса, однако ни одна не способна спровоцировать новую пандемию.

