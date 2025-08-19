08:59  19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
07:58  19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
07:55  19 августа
Убил и сам позвонил в полицию: на Житомирщине будут судить 19-летнего парня
UA | RU
UA | RU
19 августа 2025, 11:14

В Украине наблюдается рост COVID-19: более 3500 новых случаев за последнюю неделю

19 августа 2025, 11:14
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

За последнюю неделю в Украине зафиксировали 3540 новых случаев COVID-19, что втрое больше, чем неделей ранее

Об этом в телевизионном эфире сообщил заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко, передает RegioNews.

В то же время, эти показатели остаются значительно ниже, чем в прошлом году, когда еженедельно регистрировали до 15 тысяч больных.

Основными факторами роста заболеваемости является снижение уровня иммунитета после вакцинации или перенесенного COVID-19, активные путешествия, миграция, несоблюдение мер индивидуальной защиты и появление новых штаммов вируса. Среди них он назвал Stratus и два подтвержденных случая штамма Nimbus.

Даниленко уточнил, что новые варианты коронавируса быстрее распространяются среди населения, в том числе среди детей и молодежи, однако не вызывают более тяжелого течения болезни. В большинстве случаев симптомы ограничиваются верхними дыхательными путями, иногда наблюдаются боли в горле или хриплость голоса.

Специалисты призывают при первых признаках болезни оставаться дома, не выходить на работу и обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением. Рекомендуют также использовать маски в местах скопления людей, дезинфицировать руки и поверхности, а также своевременно проходить вакцинацию.

Ранее Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в этом эпидсезоне циркулируют более 40 мутаций коронавируса, однако ни одна не способна спровоцировать новую пандемию.

Напомним, ученые сообщали о методах восстановления воспоминаний у пациентов с болезнью Альцгеймера. Исследование показало, что добавление лития в лечение может замедлить прогрессирование болезни и частично вернуть утраченные воспоминания.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина болезнь COVID-19 заболевание вакцинация штамм Stratus Nimbus
Россия атаковала Украину 280 воздушными целями: сколько сбила ПВО
19 августа 2025, 10:58
В Украине увеличили запасы вакцины против бешенства: как защититься от смертельной болезни
19 августа 2025, 10:39
Генсек НАТО заявил о новых гарантиях безопасности для Украины после встречи в США
19 августа 2025, 09:47
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
Во Львовской области таможенники задержали фуру с поддельными AirPods и аксессуарами от Gucci и Dior
19 августа 2025, 13:01
В Киеве элитный ЖК присвоил набережную Днепра – теперь она снова открыта для всех
19 августа 2025, 12:55
Саранча отступила: в Запорожской области сняли режим защиты от вредителей
19 августа 2025, 12:46
Удар дронами по Нежину: погиб 45-летний мужчина
19 августа 2025, 12:38
Экс-начальник управления Волынской ОВА переплатил 4,8 млн грн на закупках зерна
19 августа 2025, 12:36
Во Львовской области таможенники остановили грузовик с 7500 вейпов на 2,8 млн грн
19 августа 2025, 12:25
Без мира на горизонте: как прошли переговоры Зеленского в Вашингтоне
19 августа 2025, 12:23
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
19 августа 2025, 12:06
За 10 тыс. долл США житель Днепра продавал фальшивый статус "одинокого отца" для обхода мобилизации
19 августа 2025, 12:00
Из реки Сирет на Буковине незаконно добывали гравийно-песчаную смесь
19 августа 2025, 11:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »