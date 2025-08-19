08:59  19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
07:58  19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
07:55  19 августа
Убил и сам позвонил в полицию: на Житомирщине будут судить 19-летнего парня
19 августа 2025, 09:47

Генсек НАТО заявил о новых гарантиях безопасности для Украины после встречи в США

19 августа 2025, 09:47
Фото: Офис Президента
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос членства Украины в Альянсе пока не рассматривается, однако активно обсуждаются варианты гарантий безопасности

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова Генсека в эфире телеканала Fox News, сообщает RegioNews.

"США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. Официальная позиция НАТО… заключается в том, что для Украины существует необратимый путь к НАТО", – отметил Рютте.

По его словам, сейчас обсуждаются не вопросы членства, а гарантии безопасности, подобные действию статьи 5 Североатлантического договора, предусматривающей коллективную оборону стран-членов.

Рютте подчеркнул, что речь идет не только о гарантиях от Альянса – Украина после завершения войны сможет заключать двусторонние соглашения о безопасности с отдельными государствами.

"Подобные договоренности существуют, например, между США и Японией или Южной Кореей. Сейчас идет координация с европейскими и неевропейскими партнерами, чтобы выработать подобные гарантии для Украины", – пояснил он.

В то же время, Рютте подчеркнул, что сильнейшей гарантией безопасности Украины остается сильная собственная армия.

Напомним, что 18 августа Владимир Зеленский и европейские лидеры в Вашингтоне встретились с Дональдом Трампом.

После переговоров украинский президент подтвердил, что РФ предложила встречу с Путиным. По его словам, Киев готов к ним в любом формате для того, чтобы обсудить вопросы территорий.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Украина не должна отдавать Донбасс России, сравнив такую идею с отказом США от одного из своих штатов.

19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
В сети обнародовали кадры последствий вражеского удара по школе в Васильковской громаде на Синельниковщине
19 августа 2025, 10:33
Гарантии без гарантий: Запад ищет удобный мир с Путиным
19 августа 2025, 10:17
Россияне ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Славянску: попали в промзону
19 августа 2025, 09:54
Из-за атаки дронов на Черниговщине часть населенных пунктов без света
19 августа 2025, 09:27
Переговоры без иллюзий: настроение Трампа может быстро измениться
19 августа 2025, 09:11
Россияне попали по дому на Харьковщине: четверо пострадавших, из них два ребенка
19 августа 2025, 08:59
В Киевской области депутата горсовета задержали на взятке в 5000 долларов
19 августа 2025, 08:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
