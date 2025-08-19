Генсек НАТО заявил о новых гарантиях безопасности для Украины после встречи в США

Фото: Офис Президента

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос членства Украины в Альянсе пока не рассматривается, однако активно обсуждаются варианты гарантий безопасности

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова Генсека в эфире телеканала Fox News, сообщает RegioNews.

"США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. Официальная позиция НАТО… заключается в том, что для Украины существует необратимый путь к НАТО", – отметил Рютте.

По его словам, сейчас обсуждаются не вопросы членства, а гарантии безопасности, подобные действию статьи 5 Североатлантического договора, предусматривающей коллективную оборону стран-членов.

Рютте подчеркнул, что речь идет не только о гарантиях от Альянса – Украина после завершения войны сможет заключать двусторонние соглашения о безопасности с отдельными государствами.

"Подобные договоренности существуют, например, между США и Японией или Южной Кореей. Сейчас идет координация с европейскими и неевропейскими партнерами, чтобы выработать подобные гарантии для Украины", – пояснил он.

В то же время, Рютте подчеркнул, что сильнейшей гарантией безопасности Украины остается сильная собственная армия.

Напомним, что 18 августа Владимир Зеленский и европейские лидеры в Вашингтоне встретились с Дональдом Трампом.

После переговоров украинский президент подтвердил, что РФ предложила встречу с Путиным. По его словам, Киев готов к ним в любом формате для того, чтобы обсудить вопросы территорий.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Украина не должна отдавать Донбасс России, сравнив такую идею с отказом США от одного из своих штатов.

