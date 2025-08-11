Фото: иллюстративное

Ученые сделали важное открытие в исследовании болезни Альцгеймера, опубликованном в журнале Nature

Об этом сообщает "Nature", передает RegioNews.

Специалисты выяснили, что недостаток лития в мозге может ускорять развитие этого нейродегенеративного заболевания. Добавление лития к лечению не только замедлило прогрессирование болезни, но и помогло восстановить утраченные воспоминания у некоторых пациентов.

Предварительные эксперименты на мышах показали обнадеживающие результаты, что дало основания начать клинические испытания на людях. Ученые считают это открытие потенциальным прорывом в лечении, который может существенно улучшить качество жизни миллионов пациентов с Альцгеймером.

В настоящее время продолжаются исследования, направленные на подтверждение эффективности литиевой добавки и безопасности ее применения у людей. Если результаты будут положительными, это откроет новые возможности для борьбы с болезнью, которая пока остается неизлечимой.

Напоминаем, что в Киеве наблюдается стремительный рост госпитализаций из-за COVID-19. Медики фиксируют рост количества пациентов в тяжелом состоянии, что вызывает беспокойство по поводу ситуации с пандемией.