13:35  11 августа
На Львовщине горел частный пансионат для пожилых людей
10:40  11 августа
В Днепре зафиксировали опасное "цветение" воды
07:36  11 августа
В Киевской области собака напала на 9-летнего мальчика: полиция открыла дело
UA | RU
UA | RU
11 августа 2025, 17:07

Ученые открыли метод восстановления воспоминаний при болезни Альцгеймера

11 августа 2025, 17:07
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Ученые сделали важное открытие в исследовании болезни Альцгеймера, опубликованном в журнале Nature

Об этом сообщает "Nature", передает RegioNews.

Специалисты выяснили, что недостаток лития в мозге может ускорять развитие этого нейродегенеративного заболевания. Добавление лития к лечению не только замедлило прогрессирование болезни, но и помогло восстановить утраченные воспоминания у некоторых пациентов.

Предварительные эксперименты на мышах показали обнадеживающие результаты, что дало основания начать клинические испытания на людях. Ученые считают это открытие потенциальным прорывом в лечении, который может существенно улучшить качество жизни миллионов пациентов с Альцгеймером.

В настоящее время продолжаются исследования, направленные на подтверждение эффективности литиевой добавки и безопасности ее применения у людей. Если результаты будут положительными, это откроет новые возможности для борьбы с болезнью, которая пока остается неизлечимой.

Напоминаем, что в Киеве наблюдается стремительный рост госпитализаций из-за COVID-19. Медики фиксируют рост количества пациентов в тяжелом состоянии, что вызывает беспокойство по поводу ситуации с пандемией.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
болезнь восстановление заболевание лечение клиника испытание исследование
Массовое отравление детей в лагере на Львовщине: медики назвали вероятную причину
08 августа 2025, 08:56
Новый штамм коронавируса Stratus: что известно о его распространении в Украине
06 августа 2025, 19:58
Клещи атакуют: новый случай опасной болезни на Волыни
06 августа 2025, 14:56
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
В Харькове будут судить женщину, которая "наводила" вражеские удары на военные объекты
11 августа 2025, 17:21
В Днепропетровской области экс-чиновников "Укрзализныци" и директора фирмы подозревают в хищении 6,7 млн грн
11 августа 2025, 16:52
Путин готов оставить Херсон и Запорожье Украине, но есть условие
11 августа 2025, 16:35
В Днепропетровской области прекратили деятельность "медцентра", который продавал наркотики
11 августа 2025, 16:28
В Киеве в реке Десенка нашли тело утонувшего мужчины
11 августа 2025, 16:07
На Закарпатье задержали иностранного туриста, пытавшегося незаконно попасть в Словакию
11 августа 2025, 15:59
Елена Шуляк рассказала, как украинцам получить психологическую помощь рядом с домом
11 августа 2025, 15:44
С утра на Никопольщине – пятеро пострадавших, в самом Никополе – трое
11 августа 2025, 15:36
В Житомирской области бухгалтер воинской части присвоил более 800 тыс. грн зарплатных средств
11 августа 2025, 15:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Сергей Фурса
Все блоги »