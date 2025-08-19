Фото: ілюстративне

За останній тиждень в Україні зафіксували 3 540 нових випадків COVID-19, що втричі більше, ніж тижнем раніше

Про це в телевізійному ефірі повідомив заступник гендиректора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко, передає RegioNews.

Водночас ці показники залишаються значно нижчими, ніж у минулому році, коли щотижнево реєстрували до 15 тисяч хворих.

Основними факторами зростання захворюваності є зниження рівня імунітету після вакцинації чи перенесеного COVID-19, активні подорожі, міграція, недотримання заходів індивідуального захисту та поява нових штамів вірусу. Серед них він назвав Stratus і два підтверджені випадки штаму Nimbus.

Даниленко уточнив, що нові варіанти коронавірусу швидше поширюються серед населення, зокрема серед дітей та молоді, але не викликають тяжчого перебігу хвороби. У більшості випадків симптоми обмежуються верхніми дихальними шляхами, іноді спостерігаються біль у горлі чи сиплість голосу.

Фахівці закликають при перших ознаках хвороби залишатися вдома, не виходити на роботу та звертатися за медичною допомогою, не займатися самолікуванням. Рекомендують також користуватися масками у місцях скупчення людей, дезінфікувати руки та поверхні і своєчасно проходити вакцинацію.

Раніше Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що у цьому епідсезоні циркулюють понад 40 мутацій коронавірусу, проте жодна не здатна спровокувати нову пандемію.

