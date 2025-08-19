08:59  19 серпня
19 серпня 2025, 11:14

В Україні спостерігається зростання COVID-19: понад 3 500 нових випадків за останній тиждень

19 серпня 2025, 11:14
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

За останній тиждень в Україні зафіксували 3 540 нових випадків COVID-19, що втричі більше, ніж тижнем раніше

Про це в телевізійному ефірі повідомив заступник гендиректора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко, передає RegioNews.

Водночас ці показники залишаються значно нижчими, ніж у минулому році, коли щотижнево реєстрували до 15 тисяч хворих.

Основними факторами зростання захворюваності є зниження рівня імунітету після вакцинації чи перенесеного COVID-19, активні подорожі, міграція, недотримання заходів індивідуального захисту та поява нових штамів вірусу. Серед них він назвав Stratus і два підтверджені випадки штаму Nimbus.

Даниленко уточнив, що нові варіанти коронавірусу швидше поширюються серед населення, зокрема серед дітей та молоді, але не викликають тяжчого перебігу хвороби. У більшості випадків симптоми обмежуються верхніми дихальними шляхами, іноді спостерігаються біль у горлі чи сиплість голосу.

Фахівці закликають при перших ознаках хвороби залишатися вдома, не виходити на роботу та звертатися за медичною допомогою, не займатися самолікуванням. Рекомендують також користуватися масками у місцях скупчення людей, дезінфікувати руки та поверхні і своєчасно проходити вакцинацію.

Раніше Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що у цьому епідсезоні циркулюють понад 40 мутацій коронавірусу, проте жодна не здатна спровокувати нову пандемію.

Нагадаємо, вчені повідомляли про методи відновлення спогадів у пацієнтів із хворобою Альцгеймера. Дослідження показало, що додавання літію до лікування може сповільнити прогресування хвороби та частково повернути втрачені спогади.

19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
