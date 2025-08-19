Россия атаковала Украину 280 воздушными целями: сколько сбила ПВО

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 19 августа (с 20.00 18 августа) армия РФ атаковала Украину 280 средствами воздушного нападения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что Россия запустила 270 ударных дронов Shahed и беспилотников-имитаторов, пять баллистических ракет Искандер-М и пять крылатых ракет Х-101.

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения РЭБ и дроновые системы.

Силы обороны отразили большинство воздушных угроз. Согласно предварительным данным на 09:00, украинская ПВО уничтожила или подавила 236 воздушных целей.

Зафиксировано попадание 4 ракет и 40 БпЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Напомним, в ночь на 19 августа от российских атак страдала Днепропетровщина. В частности, Никополь, Марганецкая, Покровская общины. оккупанты били FPV-дронами и артиллерией. Пострадал мужчина, его госпитализировали.

Кроме того, Россия нанесла массированный ракетный удар по Полтавской области. Известно о попадании и падении обломков в Кременчугском и Лубенском районах. В результате атаки пострадали административные здания местных предприятий энергетического сектора.