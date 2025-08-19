08:59  19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
07:58  19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
07:55  19 августа
Убил и сам позвонил в полицию: на Житомирщине будут судить 19-летнего парня
19 августа 2025, 10:58

Россия атаковала Украину 280 воздушными целями: сколько сбила ПВО

19 августа 2025, 10:58
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 19 августа (с 20.00 18 августа) армия РФ атаковала Украину 280 средствами воздушного нападения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что Россия запустила 270 ударных дронов Shahed и беспилотников-имитаторов, пять баллистических ракет Искандер-М и пять крылатых ракет Х-101.

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения РЭБ и дроновые системы.

Силы обороны отразили большинство воздушных угроз. Согласно предварительным данным на 09:00, украинская ПВО уничтожила или подавила 236 воздушных целей.

Зафиксировано попадание 4 ракет и 40 БпЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Напомним, в ночь на 19 августа от российских атак страдала Днепропетровщина. В частности, Никополь, Марганецкая, Покровская общины. оккупанты били FPV-дронами и артиллерией. Пострадал мужчина, его госпитализировали.

Кроме того, Россия нанесла массированный ракетный удар по Полтавской области. Известно о попадании и падении обломков в Кременчугском и Лубенском районах. В результате атаки пострадали административные здания местных предприятий энергетического сектора.

Россия Украина война БПЛА ПВО российская армия ракеты
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
