В Украине увеличили запасы вакцины против бешенства: как защититься от смертельной болезни
Украина получила 30000 доз противорабической вакцины в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения. Ее уже распределили по всем регионам страны в определенные Центры антирабической помощи
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.
Медики этих центров оказывают помощь людям, которые обращаются через укусы, царапины или ослюнение животными.
Специалисты проводят первичную обработку ран, назначают и осуществляют курс антирабических прививок при необходимости.
Для получения информации о расположении центров в вашем регионе обращайтесь в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 505 201.
Что известно о смертельной болезни
Бешенство – это вирусная смертельная инфекция, развитие которой можно предотвратить, если вовремя сделать вакцинацию. Чаще вирус передается через укусы зараженных животных – преимущественно собак и кошек, как бездомных, так и невакцинированных домашних.
В случае укуса или ослюнения животного медикик ремомендуют:
- Тщательно промыть рану водой с мылом не менее 10-15 минут.
- Обработать рану и наложить стерильную повязку.
- Обратится к врачу.
Даже попадание слюны животного в поврежденную кожу является показанием для начала лечения. Антирабические прививки эффективны в 96-99% случаев и предотвращают развитие болезни.
Напомним, в начале августа в Салтовском районе Харькова зафиксировали случай бешенства у домашних животных. Поэтому часть района ограничили на карантин.
Ранее в Харьковской области из-за кота во всем поселке объявили карантин. В селе Шийчино Богодуховской общины бездомный кот напал на местных жителей. Известно, что пострадали три человека.