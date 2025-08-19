В Украине увеличили запасы вакцины против бешенства: как защититься от смертельной болезни

Иллюстративное фото: из открытых источников

Украина получила 30000 доз противорабической вакцины в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения. Ее уже распределили по всем регионам страны в определенные Центры антирабической помощи

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

Медики этих центров оказывают помощь людям, которые обращаются через укусы, царапины или ослюнение животными.

Специалисты проводят первичную обработку ран, назначают и осуществляют курс антирабических прививок при необходимости.

Для получения информации о расположении центров в вашем регионе обращайтесь в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 505 201.

Что известно о смертельной болезни

Бешенство – это вирусная смертельная инфекция, развитие которой можно предотвратить, если вовремя сделать вакцинацию. Чаще вирус передается через укусы зараженных животных – преимущественно собак и кошек, как бездомных, так и невакцинированных домашних.

В случае укуса или ослюнения животного медикик ремомендуют:

Тщательно промыть рану водой с мылом не менее 10-15 минут.

Обработать рану и наложить стерильную повязку.

Обратится к врачу.

Даже попадание слюны животного в поврежденную кожу является показанием для начала лечения. Антирабические прививки эффективны в 96-99% случаев и предотвращают развитие болезни.

Напомним, в начале августа в Салтовском районе Харькова зафиксировали случай бешенства у домашних животных. Поэтому часть района ограничили на карантин.

Ранее в Харьковской области из-за кота во всем поселке объявили карантин. В селе Шийчино Богодуховской общины бездомный кот напал на местных жителей. Известно, что пострадали три человека.