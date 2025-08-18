В Украине снова дешевеет популярный овощ: какие цены
В последние недели в Украине дорожал популярный овощ. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась
Об этом сообщает EastRfuit, передает RegioNews.
Эксперты отметили, что причиной падения цен на огурцы явилось увеличение предложения на внутреннем рынке. Это связано с тем, что на этой неделе большинство украинских тепличных комбинатов приступили к сбору урожая нового оборота огурца.
В результате на 18 августа тепличные огурцы продают по 25-45 гривен за килограмм. Это на 24% дешевле, чем было на прошлой неделе.
Напомним, в Украине дорожает мед. Да, липовый мед сейчас продают примерно по 500-600 гривен за литр. Иногда цена доходит до 800 гривен.
