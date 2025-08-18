20:24  18 августа
В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов
19:43  18 августа
В Одесской области в ДТП погибли три человека
16:39  18 августа
В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
UA | RU
UA | RU
18 августа 2025, 23:15

В Украине снова дешевеет популярный овощ: какие цены

18 августа 2025, 23:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В последние недели в Украине дорожал популярный овощ. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась

Об этом сообщает EastRfuit, передает RegioNews.

Эксперты отметили, что причиной падения цен на огурцы явилось увеличение предложения на внутреннем рынке. Это связано с тем, что на этой неделе большинство украинских тепличных комбинатов приступили к сбору урожая нового оборота огурца.

В результате на 18 августа тепличные огурцы продают по 25-45 гривен за килограмм. Это на 24% дешевле, чем было на прошлой неделе.

Напомним, в Украине дорожает мед. Да, липовый мед сейчас продают примерно по 500-600 гривен за литр. Иногда цена доходит до 800 гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены овощи
В Украине подорожала дыня
15 августа 2025, 22:30
В Украине дорожает мед: сколько придется платить за литр
14 августа 2025, 03:50
Подорожание масла: сколько будет стоить бутылка в украинских супермаркетах
13 августа 2025, 23:50
Все новости »
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
РФ предложила встречу с Путиным - Зеленский
19 августа 2025, 02:45
Покупка оружия на 100 миллиардов: что предложил Зеленский Трампу
19 августа 2025, 01:45
В Харьковской области судили предателя, который сдавал оккупантам соседей
19 августа 2025, 00:30
Трамп прерывал переговоры с лидерами ЕС, чтобы позвонить Путину
18 августа 2025, 23:55
РФ предложила Украине обмен гражданскими: что известно
18 августа 2025, 22:55
Минобороны отсудило пол гектара земли во Львове
18 августа 2025, 22:30
На встрече Зеленского и Трампа была карта Украины: зачем
18 августа 2025, 22:05
Смертельное ДТП в Киевской области: среди погибших ребенок
18 августа 2025, 21:55
Зеленский заявил, что готов ко встрече с Трампом и Путиным
18 августа 2025, 21:34
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »