В Україні знову дешевшає популярний овоч: які ціни
Протягом останніх тижнів в Україні дорожчав популярний овоч. Проте тепер ситуація кардинально змінилась
Про це повідомляє EastRfuit, передає RegioNews.
Експерти зауважили, що причиною падіння цін на огірки стало збільшення пропозиції на внутрішньому ринку. Це пов'язано з тим, що цього тижня більшість українських тепличних комбінатів розпочали збирання врожаю нового обороту огірка.
В результаті станом на 18 серпня тепличні огірки продають по 25-45 гривень за кілограм. Це на 24% дешевше, аніж було минулого тижня.
Нагадаємо, в Україні дорожчає мед. Так, липовий мед зараз продають приблизно по 500-600 гривень за літр. Інколи ціна доходить до 800 гривень.
В Україні подорожчала диняВсі новини »
15 серпня 2025, 22:30В Україні дорожчає мед: скільки доведеться платити за літр
14 серпня 2025, 03:50Подорожчання олії: скільки коштуватиме пляшка в українських супермаркетах
13 серпня 2025, 23:50
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Трамп переривав переговори з лідерами ЄС, щоб подзвонити Путіну
18 серпня 2025, 23:55РФ запропонувала Україні обмін цивільними: що відомо
18 серпня 2025, 22:55Міноборони відсудило пів гектара землі у Львові
18 серпня 2025, 22:30На зусстрічі Зеленського та Трампа була картка України: для чого
18 серпня 2025, 22:05Смертельна ДТП на Київщині: серед загиблих дитина
18 серпня 2025, 21:55Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Трампом і Путіним
18 серпня 2025, 21:34Трамп після зустрічі із Зеленським знову зателефонує Путіну
18 серпня 2025, 21:21Зеленський розповів, коли в Україні пройдуть вибори
18 серпня 2025, 21:12Або угода, або припинення допомоги: Трамп зробив перші заяви на зустрічі з Зеленським
18 серпня 2025, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі блоги »