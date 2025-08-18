Ілюстративне фото

Про це повідомляє EastRfuit, передає RegioNews.

Експерти зауважили, що причиною падіння цін на огірки стало збільшення пропозиції на внутрішньому ринку. Це пов'язано з тим, що цього тижня більшість українських тепличних комбінатів розпочали збирання врожаю нового обороту огірка.

В результаті станом на 18 серпня тепличні огірки продають по 25-45 гривень за кілограм. Це на 24% дешевше, аніж було минулого тижня.

Нагадаємо, в Україні дорожчає мед. Так, липовий мед зараз продають приблизно по 500-600 гривень за літр. Інколи ціна доходить до 800 гривень.