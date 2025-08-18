В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников

В ближайшие дни ночью в большинстве областей температура снизится до +8-14 градусов, тогда как днем местами прогреется до +33 градусов

Как передает RegioNews, об этом сообщил синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит.

По его словам, температурный фон в Украине в следующие несколько суток будет отличаться в зависимости от региона. Завтра и послезавтра, 19 и 20 августа, в ночные часы ожидаем +8…+14 градусов в большинстве областей. В южной части, а также 21 августа на всей территории Украины ожидаем от +13 до 19+ градусов.

Синоптик добавил, что во вторник, 19 августа, дневные температурные максимумы в большинстве областей Украины будут достигать +20…+25 градусов.

Ранее синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на 19 августа. По ее словам, завтра будет сухо и тепло.