20:24  18 августа
В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов
19:43  18 августа
В Одесской области в ДТП погибли три человека
16:39  18 августа
В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
18 августа 2025, 17:29

Сухо и тепло: синоптик рассказала, какой будет погода 19 августа

18 августа 2025, 17:29
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вторник в Украине будет солнечным. Антициклон Kyra обеспечит сухую погоду

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает RegioNews.

По ее словам, температура воздуха в течение дня составит в западных областях +20...+24, на севере +22...+26, в центральной части +24...+27, на востоке +25...+27, в южной части +25...+30 градусов.

В Киеве 19 августа ожидается сухая малооблачная погода. Температура воздуха будет составлять около +25 градусов.

"В середине недели станет теплее или жарче, на День флага появятся грозовые дожди, начнется снижение температуры воздуха, только на востоке еще будет жара", – подытожила Н.Диденко.

Напомним, 12-14 августа в отдельных регионах Украины был чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщал Украинский гидрометеорологический центр.

погода прогноз Синоптики август антициклон
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
