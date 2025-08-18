иллюстративное фото: из открытых источников

Вторник в Украине будет солнечным. Антициклон Kyra обеспечит сухую погоду

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает RegioNews.

По ее словам, температура воздуха в течение дня составит в западных областях +20...+24, на севере +22...+26, в центральной части +24...+27, на востоке +25...+27, в южной части +25...+30 градусов.

В Киеве 19 августа ожидается сухая малооблачная погода. Температура воздуха будет составлять около +25 градусов.

"В середине недели станет теплее или жарче, на День флага появятся грозовые дожди, начнется снижение температуры воздуха, только на востоке еще будет жара", – подытожила Н.Диденко.

Напомним, 12-14 августа в отдельных регионах Украины был чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщал Украинский гидрометеорологический центр.