В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий

иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 17 августа, в Украине ожидается ухудшение погодных условий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, 17 августа в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской днем и Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", - добавили в ведомстве.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что 16-17 августа в большинстве регионов Украины ожидается жаркая погода.