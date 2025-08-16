В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий
В воскресенье, 17 августа, в Украине ожидается ухудшение погодных условий
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Как отмечается, 17 августа в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской днем и Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", - добавили в ведомстве.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что 16-17 августа в большинстве регионов Украины ожидается жаркая погода.
В Украине — наивысший уровень пожарной опасности: список областейВсе новости »
12 августа 2025, 08:32Из-за непогоды без света остались более 100 населенных пунктов
11 августа 2025, 11:42На Украину надвигаются грозы с градом и шквалами ветра
09 августа 2025, 18:30
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
Зеленский летит в США обсуждать выход из Донбасса в обмен на мир
16 августа 2025, 18:05Суд отправил чиновника КГГА под домашний арест
16 августа 2025, 17:19В Одессе женщины избили работников ТЦК
16 августа 2025, 16:54Зеленский прокомментировал бои в Донецкой области
16 августа 2025, 15:59Во Львовской области произошел масштабный пожар на предприятии
16 августа 2025, 15:29Харьковщина получила современное телекоммуникационное оборудование от международных партнеров
16 августа 2025, 14:41В Киевской области депутатка провернула земельную аферу на 12 млн грн
16 августа 2025, 13:57Арестовали мужчину, который в Харькове напал с ножом на полицейского и работников ТЦК
16 августа 2025, 13:19После этой встречи стало понятно, что Трампу нужно говорить не с путином
16 августа 2025, 12:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все блоги »