17:35  15 августа
Россияне ударили по центральному рынку в Сумах
16:30  15 августа
Днепр под атакой баллистики: в городе раздались взрывы
15:19  15 августа
В Славянске в результате российской атаки пострадал спасатель
UA | RU
UA | RU
15 августа 2025, 20:14

Выходные в Украине будут жаркими

15 августа 2025, 20:14
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Суббота и воскресенье в Украине будут теплыми и солнечными

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, в субботу, 16 августа, температура воздуха днем составит +25…+29 градусов, в южной части и Закарпатье до +30…+32 градусов.

В воскресенье, 17 августа, на западе и севере градусы ожидается +22…+26.

"Это небольшое снижение температуры воздуха будет обусловлено прохождением атмосферного фронта, который также принесет в эти части Украины локальные дожди", - говорится в сообщении.

Между тем, на юге, востоке и в большинстве центральных областей жара снова подкрутит краник, +30…+35 градусов и преимущественно солнечно.

В Киеве 16-17 августа осадки маловероятны. Температура воздуха в столице будет составлять +25…+27 градусов.

Напомним, во многих регионах Украины в период с 15 по 17 августа объявлен чрезвычайный уровень риска возникновения пожаров. Среди них – Киевская, Тернопольская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черкасская области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода прогноз Синоптики август Жара
Завтра в Украине будет самая комфортная погода в Европе
13 августа 2025, 18:41
Завтра в Украине будет до +30 градусов и солнечная погода
12 августа 2025, 19:29
В Украине — наивысший уровень пожарной опасности: список областей
12 августа 2025, 08:32
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
ВСУ остановили прорыв фронта в Донецкой области
15 августа 2025, 21:12
В Харьковской области директора санатория подозревают в хищении почти 80 млн грн
15 августа 2025, 20:48
Россияне атаковали Запорожскую область дроном: ранен
15 августа 2025, 20:45
Обстрелы Днепропетровщины: возникли пожары, есть погибший
15 августа 2025, 20:35
Почти половина украинцев имеют высокий уровень стресса
15 августа 2025, 19:59
Полицейские задержали 22-летнего мужчину, поджегшего квартиру в Одессе
15 августа 2025, 19:29
В Закарпатье пассажирские вагоны сошли с рельсов: что известно
15 августа 2025, 19:25
Беседа Трамп-Лукашенко: что это значит
15 августа 2025, 19:15
К 10 годам тюрьмы приговорили коллаборантов, которые проводили фейковый референдум в Херсонской области
15 августа 2025, 18:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »