Выходные в Украине будут жаркими

иллюстративное фото: из открытых источников

Суббота и воскресенье в Украине будут теплыми и солнечными

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, в субботу, 16 августа, температура воздуха днем составит +25…+29 градусов, в южной части и Закарпатье до +30…+32 градусов.

В воскресенье, 17 августа, на западе и севере градусы ожидается +22…+26.

"Это небольшое снижение температуры воздуха будет обусловлено прохождением атмосферного фронта, который также принесет в эти части Украины локальные дожди", - говорится в сообщении.

Между тем, на юге, востоке и в большинстве центральных областей жара снова подкрутит краник, +30…+35 градусов и преимущественно солнечно.

В Киеве 16-17 августа осадки маловероятны. Температура воздуха в столице будет составлять +25…+27 градусов.

Напомним, во многих регионах Украины в период с 15 по 17 августа объявлен чрезвычайный уровень риска возникновения пожаров. Среди них – Киевская, Тернопольская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черкасская области.