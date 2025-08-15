06:14  15 августа
На трассе на Одесщине легковушка BMW влетела в отбойник: есть погибшая и пострадавшая
07:28  15 августа
На Прикарпатье к 15 годам приговорили российского морпеха из оккупированного Крыма
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
UA | RU
UA | RU
15 августа 2025, 08:35

Риск масштабных пожаров: в большинстве регионов объявлен пятый уровень опасности

15 августа 2025, 08:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во многих регионах Украины на период с 15 по 17 августа объявлен чрезвычайный уровень риска возникновения пожаров

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

Отмечается, что опасность не распространяется на определенные регионы в установленные даты:

  • Киевская область — 15-17 августа;
  • Тернопольская, Черновицкая области — 15-16 августа;
  • Ивано-Франковская, Закарпатская, Черкасская области — 15 августа.

На других территориях находится высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, 27 июля в Николаевской области зафиксировали новый температурный рекорд в +38,4 градуса. По словам синоптиков, это на 0,5 градуса больше, чем 26 лет назад.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина пожарная опасность предупреждение Укргидрометцентр лето Жара Синоптики
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
Российские ракеты и дроны ударили по Украине: есть попадания на 13 локациях
15 августа 2025, 08:51
Белый дом обнародовал расписание саммита Трампа и Путина: известно точное время встречи
15 августа 2025, 08:47
В Одесской области будут судить мужчину, который выкопал для себя целый ставок
15 августа 2025, 08:29
Россияне ударили по АЗС на Сумщине: есть пострадавший
15 августа 2025, 08:06
Чего ждать от встречи на Аляске
15 августа 2025, 08:01
Повреждены дома и инфраструктура: в ОВА показали последствия вражеских обстрелов Днепропетровщины
15 августа 2025, 07:57
Свободный доступ к морю: в Одессе демонтировали девять шлагбаумов
15 августа 2025, 07:48
Распивали алкоголь – закончилось ножом в грудь: киевлянину грозит до 8 лет
15 августа 2025, 07:46
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
15 августа 2025, 07:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »