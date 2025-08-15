Риск масштабных пожаров: в большинстве регионов объявлен пятый уровень опасности

Иллюстративное фото: из открытых источников

Во многих регионах Украины на период с 15 по 17 августа объявлен чрезвычайный уровень риска возникновения пожаров

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

Отмечается, что опасность не распространяется на определенные регионы в установленные даты:

Киевская область — 15-17 августа;

Тернопольская, Черновицкая области — 15-16 августа;

Ивано-Франковская, Закарпатская, Черкасская области — 15 августа.

На других территориях находится высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, 27 июля в Николаевской области зафиксировали новый температурный рекорд в +38,4 градуса. По словам синоптиков, это на 0,5 градуса больше, чем 26 лет назад.