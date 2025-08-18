20:24  18 серпня
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
19:43  18 серпня
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2025, 20:24

В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів

18 серпня 2025, 20:24
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Найближчими днями вночі у більшості областей температура знизиться до +8-14 градусів, тоді як вдень місцями прогріється до +33 градусів

Як передає RegioNews, про це повідомив синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт.

За його словами, температурний фон в Україні у наступні кілька діб буде різнитися залежно від регіону. Завтра та післязавтра, 19 та 20 серпня, у нічні години очікуємо +8…+14 градусів у більшості областей. У південній частині, а також 21 серпня по всій території України очікуємо від +13 до 19+ градусів.

Синоптик додав, що у вівторок, 19 серпня, денні температурні максимуми у більшості областей України сягатимуть +20…+25 градусів.

Раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на 19 серпня. За її словами, завтра буде сухо і тепло.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода прогноз Синоптики серпень похолодання
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
16 серпня 2025, 16:18
Вихідні в Україні будуть спекотними
15 серпня 2025, 20:14
Ризик масштабних пожеж: у більшості регіонів оголошено п'ятий рівень небезпеки
15 серпня 2025, 08:35
Всі новини »
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
На зусстрічі Зеленського та Трампа була картка України: для чого
18 серпня 2025, 22:05
Смертельна ДТП на Київщині: серед загиблих дитина
18 серпня 2025, 21:55
Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Трампом і Путіним
18 серпня 2025, 21:34
Трамп після зустрічі із Зеленським знову зателефонує Путіну
18 серпня 2025, 21:21
Зеленський розповів, коли в Україні пройдуть вибори
18 серпня 2025, 21:12
Або угода, або припинення допомоги: Трамп зробив перші заяви на зустрічі з Зеленським
18 серпня 2025, 20:55
У Вашингтоні стартувала зустріч Трампа і Зеленського (онлайн)
18 серпня 2025, 20:33
Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: в ОВА показали наслідки
18 серпня 2025, 20:15
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
18 серпня 2025, 19:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »