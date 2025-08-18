В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Найближчими днями вночі у більшості областей температура знизиться до +8-14 градусів, тоді як вдень місцями прогріється до +33 градусів

Як передає RegioNews, про це повідомив синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт.

За його словами, температурний фон в Україні у наступні кілька діб буде різнитися залежно від регіону. Завтра та післязавтра, 19 та 20 серпня, у нічні години очікуємо +8…+14 градусів у більшості областей. У південній частині, а також 21 серпня по всій території України очікуємо від +13 до 19+ градусів.

Синоптик додав, що у вівторок, 19 серпня, денні температурні максимуми у більшості областей України сягатимуть +20…+25 градусів.

Раніше синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на 19 серпня. За її словами, завтра буде сухо і тепло.