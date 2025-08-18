08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
08:48  18 августа
Закарпатец из-за контрабанды сигарет в Румынию потерял автобус за 5 млн грн
UA | RU
UA | RU
18 августа 2025, 11:25

Украинцев предупреждают о начале миграции летучих мышей: что делать, если животные попали в жилище

18 августа 2025, 11:25
Читайте також українською мовою
Фото: KARG
Читайте також
українською мовою

В городах Украины начался сезон массовой миграции летучих мышей. Животные во время перелетов иногда залетают в квартиры и не могут самостоятельно выбраться

Об этом сообщает KARG, передает RegioNews.

Специалисты советуют два основных действия, если летучая мышь попала в жилье. Первый вариант – открыть все окна и шторы, выключить свет и дождаться, пока животное вылетит самостоятельно. Обычно это происходит за час.

Если летучая мышь осталась внутри, можно включить свет, дождаться, когда он сядет на поверхность, накрыть его коробкой или тканью и осторожно отпустить на улицу. Рекомендуют пользоваться перчатками, даже учитывая момент того, что насекомоядные летучие мыши не нападают на людей первыми, они могут укусить при неосторожном контакте.

Все виды летучих мышей Украины занесены в Красную книгу, их уничтожение запрещено законом. Одно животное за ночь способно уничтожить до 2000 комаров. Команда спасения животных также оказывает помощь тем, кто боится контактировать с летучими мышами, но хочет спасти животное.

Напомним, в Сумах два человека пострадали от укусов летучих мышей. Инциденты произошли в жилых помещениях, когда жители пытались самостоятельно выгнать животных из квартир.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
летучая мышь Украина безопасность красная книга советы животные
За более чем 1000 дней войны Россия захватила менее 1% Украины — DeepState
18 августа 2025, 09:56
Обнародовано расписание встреч Трампа с Зеленским и лидерами ЕС
18 августа 2025, 09:29
"Фламинго" — украинская ракета на 3000 км уже в производстве: эксклюзивные кадры
18 августа 2025, 08:12
Все новости »
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
На Львовщине столкнулись комбивен и грузовик: погибла 24-летняя девушка
18 августа 2025, 11:32
В ОВА показали последствия удара по Запорожью: горели магазины и остановка, повреждены дома
18 августа 2025, 11:15
В Харькове объявлен День траура по жертвам вражеского обстрела
18 августа 2025, 11:14
Итоги и последствия встречи на Аляске: борьба за влияние на Трампа продолжается
18 августа 2025, 10:57
Во Львове двое восьмилетних детей подожгли двери гимназии: родителей оштрафовали
18 августа 2025, 10:52
Сбывали кокаин в Киеве и Одессе во время комендантского часа: задержана банда наркодельцов
18 августа 2025, 10:38
Два человека пострадали в ДТП в Ровенской области
18 августа 2025, 10:24
Россия атаковала Украину 4 баллистическими ракетами и 140 беспилотниками: ПВО обезвредила 88 дронов
18 августа 2025, 10:17
На Волыни в результате ДТП погиб мотоциклист
18 августа 2025, 10:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »