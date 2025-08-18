Фото: KARG

В городах Украины начался сезон массовой миграции летучих мышей. Животные во время перелетов иногда залетают в квартиры и не могут самостоятельно выбраться

Об этом сообщает KARG, передает RegioNews.

Специалисты советуют два основных действия, если летучая мышь попала в жилье. Первый вариант – открыть все окна и шторы, выключить свет и дождаться, пока животное вылетит самостоятельно. Обычно это происходит за час.

Если летучая мышь осталась внутри, можно включить свет, дождаться, когда он сядет на поверхность, накрыть его коробкой или тканью и осторожно отпустить на улицу. Рекомендуют пользоваться перчатками, даже учитывая момент того, что насекомоядные летучие мыши не нападают на людей первыми, они могут укусить при неосторожном контакте.

Все виды летучих мышей Украины занесены в Красную книгу, их уничтожение запрещено законом. Одно животное за ночь способно уничтожить до 2000 комаров. Команда спасения животных также оказывает помощь тем, кто боится контактировать с летучими мышами, но хочет спасти животное.

Напомним, в Сумах два человека пострадали от укусов летучих мышей. Инциденты произошли в жилых помещениях, когда жители пытались самостоятельно выгнать животных из квартир.