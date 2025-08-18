11:56  18 серпня
У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
08:53  18 серпня
У Києві вибухнув камуфльований автомобіль: водій отримав поранення
07:50  18 серпня
На Кіровоградщині мама випадково збила свою 15-річну доньку: дитина загинула
18 серпня 2025, 11:25

Українців попереджають про початок міграції кажанів: що робити, якщо тварини потрапили у житло

18 серпня 2025, 11:25
Фото: KARG
В містах України розпочався сезон масової міграції кажанів. Тварини під час перельотів інколи залітають до квартир і не можуть самостійно вибратися

Про це повідомляє KARG, передає RegioNews.

Фахівці радять дві основні дії, якщо кажан потрапив у житло. Перший варіант - відкрити всі вікна та штори, вимкнути світло і дочекатися, поки тварина вилетить самостійно. Зазвичай це відбувається протягом години.

Якщо кажан залишився всередині, можна увімкнути світло, дочекатися, коли він сяде на поверхню, накрити його коробкою або тканиною та обережно відпустити на вулицю. Рекомендують користуватися рукавичками, адже хоч комахоїдні кажани не нападають на людей першими, вони можуть вкусити при необережному контакті.

Усі види кажанів України занесені до Червоної книги, їхнє знищення заборонено законом. Одна тварина за ніч здатна знищити до 2000 комарів. Командa порятунку тварин також надає допомогу тим, хто боїться контактувати з кажанами, але хоче врятувати тварину.

Нагадаємо, у Сумах двоє людей постраждали від укусів кажанів. Інциденти сталися у житлових приміщеннях, коли мешканці намагалися самотужки вигнати тварин із квартир.

летуча миша Україна безпека червона книга поради тварини
