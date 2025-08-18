08:53  18 августа
18 августа 2025, 09:29

Обнародовано расписание встреч Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

18 августа 2025, 09:29
Фото: BBC
Сегодня президент США Дональд Трамп проведет две важные встречи в Белом доме: сначала двустороннюю с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем многостороннюю с лидерами Европейского Союза

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на расписание президента США.

Так, встреча с Зеленским начнется в 20.15 по киевскому времени, а переговоры с лидерами ЕС - в 22.00.

Делегация европейских лидеров прибудет в Белый дом в 19:00.

Трамп встретит Зеленского в 20:00, после чего начнется их официальный разговор. В 21:15 президент США встретит лидеров Евросоюза, а в 21:30 состоится совместная фотография.

Ранее Дональд Трамп назвал этот день "великим" и подчеркнул, что еще никогда не проводил встречу с таким количеством европейских лидеров одновременно.

По его словам, Зеленский может быстро прекратить российско-украинскую войну и назвал условия, при которых это возможно. В частности, это отказ от Крыма и членства в НАТО.

Напомним, сегодня утром, 18 августа, президент Украины Владимир уже Зеленский прибыл в Вашингтон для проведения переговоров с американским президентом Трампом по прекращению огня в Украине.

Известно также, что в Вашингтон для участия в переговорах с президентами США и Украины отправится генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

На встречу также прибудут несколько европейских лидеров, в том числе Урсула фон дер Ляен, Фридрих Мерц, Александр Стубб, Эммануэль Макрон, Джорджа Мэлони и Кир Стармер.

Ранее в СМИ говорили, что президент США хочет устроить трехстороннюю встречу с Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным уже 22 августа.

