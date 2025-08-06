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06 августа 2025, 17:05

В Сумах летучие мыши покусали двоих человек - врачи предупреждают об угрозе бешенства

06 августа 2025, 17:05
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Фото: иллюстративное
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Пострадавшие обратились в городскую больницу в конце июля

Об этом сообщает Сумской городской совет со ссылкой на специалистов Центра по контролю и профилактике болезней, передает RegioNews.

Как выяснилось, оба инцидента произошли в жилых помещениях, когда жильцы пытались самостоятельно выгнать летевших в помещение летучих мышей. Медики отмечают - укусы могут иметь серьезные последствия, в том числе инфицирование бешенством.

Согласно информации Сумского областного центра контроля и профилактики болезней, продолжается период миграции летучих мышей. В настоящее время животные активно ищут места для зимовки, поэтому могут случайно попадать в квартиры. Специалисты объясняют, что летучие мыши не проявляют агрессии первыми, а укусы обычно являются реакцией на стресс или попытку защититься.

Эпидемиологи напоминают: летучие мыши могут переносить вирус бешенства даже без признаков заболевания. Инфицирование возможно не только из-за укуса, но и из-за микроповреждения кожи или слизистых. Заболевание крайне опасно – без своевременной вакцинации почти всегда заканчивается смертью. Инкубационный период длится от одной недели до трех месяцев.

В случае попадания летучей мыши в дом медики советуют не паниковать, не пытаться самостоятельно его выловить, а обращаться в службу спасения животных или по номеру 112. С начала года в Сумской области медицинскую помощь после укусов животных получили более 1300 человек - всем было назначено профилактическое лечение.

Напомним, в Харькове произошел тревожный случай с домашним котом, покусавшим свою хозяйку. После этого в Салтовке частично были введены карантинные ограничения.

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