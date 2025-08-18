Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 18 серпня російська армія атакувала Україну чотирма балістичними ракетами Іскандер-М, а також та 140-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

Про це інформує RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 ППО збила або подавила 88 ворожих дронів типу Shahed і безпілотників-іміта­торів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання ракет і ударних БпЛА у 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині.

Нагадаємо, зранку 18 серпня окупанти атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано в Індустріальному районі. Відомо про пʼятьох загиблих, серед них – півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець.

Внаслідок влучань ворожих безпілотників на Одещині спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.