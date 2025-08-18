Росія атакувала Україну 4 балістичними ракетами і 140 безпілотниками: ППО знешкодила 88 дронів
У ніч на 18 серпня російська армія атакувала Україну чотирма балістичними ракетами Іскандер-М, а також та 140-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів
Про це інформує RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 09:00 ППО збила або подавила 88 ворожих дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання ракет і ударних БпЛА у 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині.
Нагадаємо, зранку 18 серпня окупанти атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано в Індустріальному районі. Відомо про пʼятьох загиблих, серед них – півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець.
Внаслідок влучань ворожих безпілотників на Одещині спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.