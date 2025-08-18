11:56  18 серпня
У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
08:53  18 серпня
У Києві вибухнув камуфльований автомобіль: водій отримав поранення
07:50  18 серпня
На Кіровоградщині мама випадково збила свою 15-річну доньку: дитина загинула
18 серпня 2025, 10:17

Росія атакувала Україну 4 балістичними ракетами і 140 безпілотниками: ППО знешкодила 88 дронів

18 серпня 2025, 10:17
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 18 серпня російська армія атакувала Україну чотирма балістичними ракетами Іскандер-М, а також та 140-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

Про це інформує RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 ППО збила або подавила 88 ворожих дронів типу Shahed і безпілотників-іміта­торів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання ракет і ударних БпЛА у 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині.

Нагадаємо, зранку 18 серпня окупанти атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано в Індустріальному районі. Відомо про пʼятьох загиблих, серед них – півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець.

Внаслідок влучань ворожих безпілотників на Одещині спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.

Київське підприємство, що ремонтує спецтехніку, не сплатило 11 млн грн податку на прибуток
18 серпня 2025, 12:21
На Буковині авто злетіло з дороги та перекинулось: є постраждалі
18 серпня 2025, 12:19
$9,4 тис. за "спрощене" ввезення кави: судитимуть митника, брокера та посередника
18 серпня 2025, 12:11
У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
18 серпня 2025, 11:56
10-річна дівчинка померла у столичній лікарні під час зняття гіпсу
18 серпня 2025, 11:53
Дронова атака по Харкову: під завалами знайшли ще одне тіло, загиблих — 7
18 серпня 2025, 11:47
Схему розтрати грошей у КП "Міськсвітло" викрили на Буковині
18 серпня 2025, 11:40
На Львівщині зіткнулися комбівен та вантажівка: загинула 24-річна дівчина
18 серпня 2025, 11:32
Українців попереджають про початок міграції кажанів: що робити, якщо тварини потрапили у житло
18 серпня 2025, 11:25
В ОВА показали наслідки удару по Запоріжжю: горіли магазини та зупинка, пошкоджені будинки
18 серпня 2025, 11:15
