Фото: ОВА

В результате вражеской атаки на Харьков утром 18 августа погибли пять человек

Об этом передает RegioNews со ссылкой на начальника Харьковской ОВД Олега Синегубова.

По данным главы ОВА, пятая жертва – это женщина, ее данные уточняют.

Число пострадавших от атаки вражеских БПЛА в Харькове возросло до 20. За помощью медиков обратились 14-летняя девочка и 43-летний мужчина.

Напомним, утром 18 августа кафиры атаковали Харьков "шахедами". Попадание зафиксировано в Индустриальном районе. Ранее сообщалось о четырех погибших, среди них – полуторагодовалая девочка и 16-летний парень.