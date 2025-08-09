На Украину надвигаются грозы с градом и шквалами ветра

Иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 10 августа, в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на западе днем пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможен град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNew .

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +12 до +21 °, днем - от +24 до +33 °, теплее всего будет на Закарпатье и юге страны.

В Киеве и области сохранится переменная облачность без осадков.

В столице ночью 14-16°, днем 26-28°, по области ночью 12-17°, днем 24-29° тепла.

Напомним, 27 июля в Николаевской области зафиксировали новый температурный рекорд в +38,4 градуса. По словам синоптиков, это на 0,5 градуса больше, чем 26 лет назад.