16:09  09 августа
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19
12:12  09 августа
Минобороны назвало случаи, когда забронированных могут направить на ВЛК
09:51  09 августа
В Прилуках 6-летняя девочка застряла в изгороди головой
09 августа 2025, 18:30

На Украину надвигаются грозы с градом и шквалами ветра

09 августа 2025, 18:30
Иллюстративное фото: из открытых источников
В воскресенье, 10 августа, в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на западе днем пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможен град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNew .

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +12 до +21 °, днем - от +24 до +33 °, теплее всего будет на Закарпатье и юге страны.

В Киеве и области сохранится переменная облачность без осадков.

В столице ночью 14-16°, днем 26-28°, по области ночью 12-17°, днем 24-29° тепла.

Напомним, 27 июля в Николаевской области зафиксировали новый температурный рекорд в +38,4 градуса. По словам синоптиков, это на 0,5 градуса больше, чем 26 лет назад.

