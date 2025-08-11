07:36  11 августа
В Киевской области собака напала на 9-летнего мальчика: полиция открыла дело
07:14  11 августа
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: погибли пять человек
07:49  11 августа
На Запорожском направлении погиб известный художник Давид Чичкан
UA | RU
UA | RU
11 августа 2025, 11:42

Из-за непогоды без света остались более 100 населенных пунктов

11 августа 2025, 11:42
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на утро 11 августа из-за непогоды без электроснабжения остаются 111 населенных пунктов в семи областях Украины. Причиной стали грозы, порывы ветра и ливни, повредившие сети

Об этом сообщило "Укрэнерго", передает RegioNews.

Отмечается, что ремонтные бригады уже работают над возобновлением линий – заживление ожидается до конца суток.

В то же время в ГСЧС информирует, что по состоянию на 07:00 без света было 116 населенных пунктов в 6 областях:

  • Тернопольская – 55,
  • Ивано-Франковская – 24,
  • Хмельницкая – 16,
  • Киевская – 8,
  • Волынская – 8,
  • Черновицкая – 5.

Одновременно энергопотребление в Украине растет. Сегодня по состоянию на 9:30 оно было на 6,8% выше, чем в это же время в предыдущую пятницу. Причина – пасмурная и дождливая погода, что снижает эффективность солнечных электростанций и повышает нагрузку на общую сеть.

Максимальные нагрузки фиксируются в вечерние часы – с 17:00 до 22:00. "Укрэнерго" призывает всех украинцев в этот период потреблять электроэнергию бережливо.

Напомним, по прогнозам синоптиков 11 августа погода в Украине будет изменчивой. В течение суток ожидается чередование облачности и прояснений. В то же время в Харькове объявили штормовое предупреждение. В регионе днем ожидается гроза и порывы ветра.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
непогода Украина электричество Укрэнерго отключения света аварийная бригада
11 августа Украину накроют грозы и шквалы: где ждать непогоды
10 августа 2025, 14:19
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
У Потапа и Насти Каменских, как сообщают, есть сын, проживающий в Испании
11 августа 2025, 12:25
О пренебрежение к военным в тылу: кто имеет право критиковать
11 августа 2025, 12:25
В Киеве будут судить мужчину, который ограбил женщину на детской площадке
11 августа 2025, 12:13
В Украине продолжается масштабная "облава" на уклонистов: уже почти 30 подозрений
11 августа 2025, 12:04
В Киеве растет количество госпитализаций с COVID, все больше пациентов в тяжелом состоянии
11 августа 2025, 11:54
На Волыни сообщают о затонувшем человеке: что известно о его гибели
11 августа 2025, 11:25
В Одесской области 22-летнего парня будут судить за подготовку теракта
11 августа 2025, 11:20
"Оккупанты воют от беспомощности": в ГУР показали уничтожение логистики врага на Сумщине
11 августа 2025, 11:07
Женщина зарезала сожителя во время застолья в многоэтажном доме Днепровского района Киева
11 августа 2025, 11:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Сергей Фурса
Все блоги »