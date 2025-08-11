Из-за непогоды без света остались более 100 населенных пунктов

Иллюстративное фото: из открытых источников

По состоянию на утро 11 августа из-за непогоды без электроснабжения остаются 111 населенных пунктов в семи областях Украины. Причиной стали грозы, порывы ветра и ливни, повредившие сети

Об этом сообщило "Укрэнерго", передает RegioNews.

Отмечается, что ремонтные бригады уже работают над возобновлением линий – заживление ожидается до конца суток.

В то же время в ГСЧС информирует, что по состоянию на 07:00 без света было 116 населенных пунктов в 6 областях:

Тернопольская – 55,

Ивано-Франковская – 24,

Хмельницкая – 16,

Киевская – 8,

Волынская – 8,

Черновицкая – 5.

Одновременно энергопотребление в Украине растет. Сегодня по состоянию на 9:30 оно было на 6,8% выше, чем в это же время в предыдущую пятницу. Причина – пасмурная и дождливая погода, что снижает эффективность солнечных электростанций и повышает нагрузку на общую сеть.

Максимальные нагрузки фиксируются в вечерние часы – с 17:00 до 22:00. "Укрэнерго" призывает всех украинцев в этот период потреблять электроэнергию бережливо.

Напомним, по прогнозам синоптиков 11 августа погода в Украине будет изменчивой. В течение суток ожидается чередование облачности и прояснений. В то же время в Харькове объявили штормовое предупреждение. В регионе днем ожидается гроза и порывы ветра.