У ДСНС попередили про погіршення погодних умов

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У неділю, 17 серпня, в Україні очікується погіршення погодних умов

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Як зазначається, 17 серпня у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській вдень і в Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій областях грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - додали у відомстві.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 16-17 серпня в більшості регіонів України очікується спекотна погода.