В Украине — наивысший уровень пожарной опасности: список областей
В период с 12 по 14 августа в отдельных регионах Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.
В зоне риска:
- 12-14 августа: южные области, Хмельницкая, Сумская, Днепропетровская;
- 12-14 августа: Житомирская, Черниговская;
- 13-14 августа: Ровенская, Полтавская;
- 14 августа: Львовская, Винницкая, Кировоградская, Харьковская.
Как известно, чрезвычайная пожарная опасность – это 5 класс. В таких условиях даже искра или окурок могут вызвать масштабный пожар.
Напомним, что сегодня территория Украины попадет под действие антициклона Julia. Поэтому во вторник, 12 августа, ожидается сухая солнечная погода. Воздух прогреется до +24…+28 градусов.
Украину накроет антициклон: какой будет погода 12 августаВсе новости »
11 августа 2025, 19:28Метеорный поток Персеиды: когда украинцы смогут увидеть звездопад
07 августа 2025, 15:44
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
РФ сбросила авиабомбы на село в Запорожской области: ранен мужчина, разрушен дом
12 августа 2025, 09:37Россияне ударили по учебному подразделению ВСУ: один военный погиб, еще 11 ранены
12 августа 2025, 09:20На Закарпатье задержали 19 нелегалов, пытавшихся пересечь границу со Словакией
12 августа 2025, 08:55В Днепре экс-правохранитель организовал два подпольных игровых заведения
12 августа 2025, 08:50На Житомирщине женщина хотела прыгнуть с моста: ее спасли полицейские
12 августа 2025, 08:47Смертельное ДТП в Одесской области: легковушка на встречке влетела в грузовик
12 августа 2025, 08:28В Киеве объявили подозрение экс-начальнику воинской части, нанесшему государству более 15 млн грн убытков
12 августа 2025, 08:12На Прикарпатье спасатели помогли туристу, который заблудился в горах
12 августа 2025, 07:59В Херсоне 18-летний юноша избил и изнасиловал 71-летнюю женщину
12 августа 2025, 07:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все блоги »