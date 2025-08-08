Большинство домохозяйств в Украине испытывают трудности с доступом к лекарствам

иллюстративное фото: из открытых источников

Около 82% домохозяйств в Украине испытывают трудности с доступом к лекарствам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения в Украине.

По данным ведомства, 82% украинских домохозяйств сообщили о трудностях с получением необходимых лекарств из-за их недоступности или отсутствия.

Среди семей, где есть люди с хроническими заболеваниями, 72% столкнулись с препятствиями в доступе к медицинской помощи – преимущественно из-за высокой стоимости лекарства (59%).

Также в ВООЗ отметили, что проблемы с психическим здоровьем остаются наиболее распространенными. Чаще всего украинцы испытывают симптомы тревоги, депрессии или сильного стресса, а половина – сильный стресс за последние два месяца.

Напомним, в начале августа Украина получила 300 тысяч доз вакцины для прививки грудных детей от туберкулеза. Прививка безвозмездна в государственных медучреждениях, а также в частных клиниках, имеющих договор с Национальной службой здоровья.