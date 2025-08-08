17:15  08 августа
Большинство украинцев стремятся к завершению войны путем переговоров, - опрос Gallup
17:12  08 августа
Препятствовал мобилизации: "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области
15:39  08 августа
В Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки
08 августа 2025, 16:33

Большинство домохозяйств в Украине испытывают трудности с доступом к лекарствам

08 августа 2025, 16:33
иллюстративное фото: из открытых источников
Около 82% домохозяйств в Украине испытывают трудности с доступом к лекарствам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения в Украине.

По данным ведомства, 82% украинских домохозяйств сообщили о трудностях с получением необходимых лекарств из-за их недоступности или отсутствия.

Среди семей, где есть люди с хроническими заболеваниями, 72% столкнулись с препятствиями в доступе к медицинской помощи – преимущественно из-за высокой стоимости лекарства (59%).

Также в ВООЗ отметили, что проблемы с психическим здоровьем остаются наиболее распространенными. Чаще всего украинцы испытывают симптомы тревоги, депрессии или сильного стресса, а половина – сильный стресс за последние два месяца.

Напомним, в начале августа Украина получила 300 тысяч доз вакцины для прививки грудных детей от туберкулеза. Прививка безвозмездна в государственных медучреждениях, а также в частных клиниках, имеющих договор с Национальной службой здоровья.

На Закарпатье медики спасли зрение мальчику, который заклеил себе глаза суперклеем
07 августа 2025, 22:13
Завтра в Украине начнется мощная магнитная буря: "красный" уровень будет держаться два дня
07 августа 2025, 13:50
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
США и РФ ведут переговоры о прекращении огня в Украине: что известно
08 августа 2025, 18:05
Актуальные вакансии в Харьковской области: предложения с зарплатой до 50 тыс. грн, которые стоит рассмотреть
08 августа 2025, 17:50
Двое подростков повредили спортивное сооружение в Тернопольской области
08 августа 2025, 17:49
В Киеве простились с журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену
08 августа 2025, 17:39
В Кривом Роге зафиксирован мощный смерч в районе карьера
08 августа 2025, 17:04
Подземные школы и укрытия: как в Запорожье готовятся к новому учебному году
08 августа 2025, 16:36
В Ивано-Франковске псевдобанкир обманул женщину на 100 тысяч гривен
08 августа 2025, 16:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
