17:35  15 серпня
Росіяни вдарили по центральному ринку в Сумах
16:30  15 серпня
Дніпро під атакою балістики: в місті пролунали вибухи
15:19  15 серпня
У Слов'янську внаслідок російської атаки постраждав рятувальник
UA | RU
UA | RU
15 серпня 2025, 19:59

Майже половина українців мають високий рівень стресу

15 серпня 2025, 19:59
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Близько 50% українців мають високий рівень стресу, та діти більше нервують через навчання

Про це свідчать результати опитування, проведеного в рамках програми ментального здоров’я "Ти як?", повідомила голова Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету міністрів Оксана Збітнєва ефірі "Єдиних новин", передає RegioNews.

За її словами, 47% наших співгромадян відчувають високий рівень стресу. Водночас 73% мають дуже хороший показник адаптивності – вони навчилися жити в новій реальності та виконувати щоденні задачі.

Найбільш вразливими категоріями, каже експертка, є діти, підлітки та молодь.

"46% дітей відзначають, що іспити, навантаження в школі або в університеті є вищим стресовим фактором, ніж тривоги чи ракетні обстріли", - зазначила вона.

Нещодавнє дослідження показало, що кожен другий український студент потребує психологічної допомоги. Крім того, майже кожен третій викладач має ознаки прихованого вигорання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суспільство опитування стрес здоров`я українці
В Україну повернули 84 полонених, серед них – військові та цивільні
14 серпня 2025, 15:27
Більшість українців прагнуть завершення війни шляхом переговорів, - опитування Gallup
08 серпня 2025, 17:15
Більшість домогосподарств в Україні мають труднощі з доступом до ліків
08 серпня 2025, 16:33
Всі новини »
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
Вихідні в Україні будуть спекотними
15 серпня 2025, 20:14
Поліцейські затримали 22-річного чоловіка, який підпалив квартиру в Одесі
15 серпня 2025, 19:29
На Закарпатті пасажирські вагони зійшли з рейок: що відомо
15 серпня 2025, 19:25
Розмова Трамп -Лукашенко: що це значить
15 серпня 2025, 19:15
До 10 років ув’язнення засудили колаборантів, які проводили фейковий референдум на Херсонщині
15 серпня 2025, 18:29
Нацбанк звільнив топ-менеджера
15 серпня 2025, 17:52
Критично важливі підприємства Харківщини отримають бронювання працівників
15 серпня 2025, 17:39
Росіяни вдарили по центральному ринку в Сумах
15 серпня 2025, 17:35
Підприємствам Харківщини виділили понад 200 мільйонів євро на покриття нагальних потреб
15 серпня 2025, 17:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
Всі блоги »