Майже половина українців мають високий рівень стресу

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Близько 50% українців мають високий рівень стресу, та діти більше нервують через навчання

Про це свідчать результати опитування, проведеного в рамках програми ментального здоров’я "Ти як?", повідомила голова Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету міністрів Оксана Збітнєва ефірі "Єдиних новин", передає RegioNews.

За її словами, 47% наших співгромадян відчувають високий рівень стресу. Водночас 73% мають дуже хороший показник адаптивності – вони навчилися жити в новій реальності та виконувати щоденні задачі.

Найбільш вразливими категоріями, каже експертка, є діти, підлітки та молодь.

"46% дітей відзначають, що іспити, навантаження в школі або в університеті є вищим стресовим фактором, ніж тривоги чи ракетні обстріли", - зазначила вона.

Нещодавнє дослідження показало, що кожен другий український студент потребує психологічної допомоги. Крім того, майже кожен третій викладач має ознаки прихованого вигорання.