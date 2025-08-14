фото: Telegram/Zelenskiy / Official

В Украине состоялся очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись 84 гражданина - как военные, так и гражданские

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Большинство из них нуждаются в медицинской помощи и длительной реабилитации.

Среди освобожденных гражданских есть люди, которых содержали в плену еще с 2014, 2016 и 2017 годов. Также среди возвращенных военных – защитники Мариуполя, участвовавшие в обороне города во время полномасштабного вторжения.

К организации обмена были привлечены Координационный штаб по обращению с военнопленными, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Президента и другие спецслужбы. Отдельно отмечается помощь Объединенных Арабских Эмиратов в реализации этого процесса.

По словам главы государства, новые обмены будут продолжаться, а вклад украинских военных на фронте создает возможности для возвращения домой тех, кто до сих пор находится в плену.

Ранее сообщалось, что украинская журналистка Виктория Рощина стала жертвой жестокого обращения в российском плену. 8 августа в Киеве прошла прощальная церемония. Ее смерть стала большой утратой для журналистского сообщества Украины.