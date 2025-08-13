СБУ объявила в розыск действующего нардепа

иллюстративное фото: из открытых источников

Нардепа от ОПЗЖ Христенко объявили в розыск

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на МВД.

Служба безопасности Украины объявила в розыск народного депутата от ныне запретной партии "Оппозиционная платформа - При жизни" Федора Христенко.

Его разыскивают за укрывательство от органов досудебного расследования.

Федор Христенко – действующий народный депутат от запретной политсилы "Оппозиционная платформа – При жизни". Накануне полномасштабной войны Христенко сбежал за границу и с тех пор не возвращался в Украину. В настоящее время он проживает в ОАЭ.

Напомним, Служба безопасности Украины официально сообщила о подозрении народному депутату Федору Христенко в государственной измене и объявила его агентом российской спецслужбы ФСБ.